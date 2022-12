Der Start in die letzte Woche vor Weihnachten hat viel mit Wetter und Kälte zu tun. Blitzeis am Montag. Schlittschuheis im Kohlrabizirkus. Show-Eis in der Arena. Und mit Blick aufs Fest steht fest: Mit weißen Weihnachten wird‘s wieder nix.

Der Montag in Leipzig: Holiday on Blitzeis

Lassen Sie sich heute mal aufs Glatteis führen - in mehrfacher Hinsicht. Die letzte Woche vor Weihnachten ist in Sachsen mit einer Glatteiswarnung gestartet. Der Niederschlag einer Regenfront traf auf den wegen der Minusgrade in den vergangenen Tagen noch gefrorenen Boden - dadurch entwickelten sich örtlich gefährlich glatte Flächen. In Leipzig blieb der zunächst befürchtete Verkehrskollaps aus. In anderen Teilen Sachsens und in Sachsen-Anhalt kam es zwar zu einigen Zwischenfällen, es entwickelte sich aber keine Extremlage, wie sie Wetterexperten am Wochenende noch für möglich hielten.

Leipzig war in Sachsen ein Niederschlagsschwerpunkt. Es hat hier zwei bis drei Liter pro Stunde geregnet. Eine hohe Regen-Intensität sorgt dafür, dass sich kein flächendeckendes Glatteis bilden kann. Florian Engelmann, Deutscher Wetterdienst (DWD)

Dennoch: Vor allem auf einigen Fußwegen konnten Passanten ganz schön ins Schlingern geraten. Die Straßen in Leipzig und Umgebung waren zwar gut gestreut, aber ganz ohne Schwierigkeiten lief es auch im Verkehr nicht ab. Die LVZ-Reporter haben die unterschiedlichen Auswirkungen der Wetterlage hier zusammengefasst. Dort erfahren wir dann auch, dass die Meteorologen die letzten Hoffnungen auf weiße Weihnachten begraben...

Bleiben wir auf dem Eis. In der Vorweihnachtswoche feiert in Leipzig die Neuauflage einer Show Premiere, die zum Fest passt und zum Montagswetter irgendwie auch. Am ersten Tag der Weihnachtsferien kommt die neue Holiday-on-Ice-Show „A New Day“ in die Leipziger Quarterback Immobilien Arena. In der Show treten rund 40 Künstlerinnen und Künstler auf, die Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau zeigen. Mit Klick aufs Bild lesen Sie alle Infos dazu.

Es passt einfach zu gut zu diesem Montag... - noch eine Runde übers Eis: Die Stadtverwaltung Leipzig hat am Nachmittag bekanntgegeben, dass Eislaufen im „Kohlrabizirkus“ dauerhaft gesichert werden soll. Dafür stellt die Stadt Geld bereit, womit der Betrieb der Eislaufhalle erst möglich wird. Im Januar wird dann ein Mieter gesucht, der den Betrieb der Flächen für den Eissport, sonstige Nutzer und das Eislaufen darstellen kann. Langfristig ist geplant, die Eislaufhalle in die Südkuppel des „Kohlrabizirkus“ umzuziehen. Vorher müssen aber die beiden verglasten Kuppeldächer saniert werden - auch dafür plant die Verwaltung jetzt Geld ein. Weitere Details und erste Reaktionen auf diese News und die Pläne hat Stadtreporter Mark Daniel zusammengetragen. Der Kollege hat übrigens auch eine Meinung dazu, warum sich die Rathausspitze mit dieser im Grunde guten Nachricht auf dünnes Eis bewegt - den Kommentar lesen Sie hier.

Bild des Tages

Petra Köpping (SPD, r.), Sozialministerin von Sachsen, besucht eine Corona-Impfstelle des DRK. Nach fast zwei Jahren enden die staatlichen Impfangebote in Sachsen Ende Dezember. Köpping bedankte sich am Montag im Beisein des DRK-Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Unger stellvertretend bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfstellen und der mobilen Teams für ihre Arbeit. © Quelle: Sebastian Kahnert/ dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Die Haare wachsen irgendwann wieder nach, aber wenn du im wahrsten Sinne des Wortes die Nerven verlierst, hat das fatale Auswirkungen auf deinen Alltag. Britta Taddiken, Thomaspfarrerin (über ihre Brustkreberkrankung)

Über eine Spendenaktion für ein Spezialgerät im Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus, dass Betroffenen bei der Bewältigung der Begleiterscheinungen einer Krebserkrankung helfen soll, erfahren Sie in diesem Bericht.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

