Der Montag in Leipzig: Mit erstem Schnee werden alte Klagelieder angestimmt

Der erste Schnee der Saison eignet sich immer hervorragend für Bestandsproben von so vielen Dingen: Ist der Winterdienst vorbereitet gewesen? Haben die Autofahrer rechtzeitig die Winterreifen aufziehen lassen? Sind die Handschuhe dicht genug für die erste Schneeballschlacht? Es ist soweit - der erste Werktag mit Schnee und Berufsverkehr in diesem Winter ist fast vorüber. Überraschungen? Fehlanzeige.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

nein, Sie werden jetzt keine Tirade auf Dinge lesen, die am ersten Wintermontag der aktuellen Saison mal wieder nicht funktioniert haben. Oder auf Menschen, die dafür verantwortlich sein sollen... Das Klagelied alle Jahre wieder, wenn der Winterdienst nicht pünktlich vor der Frühschicht zwischen Grünau und Marienbrunn auch den letzten Gehweg geräumt hat... es wird hier nicht angestimmt.

Denn: Es kam, wie es immer kommt: Die Fußgänger freuten sich. Die Autofahrer standen im Stau und die Fahrradfahrer fuhren langsamer als die Fußgänger gingen. Es kam zu Unfällen.

„Bei einigen Autofahrern waren auch noch Sommerreifen im Einsatz.“ Polizeisprecherin

In Leipzig waren am Morgen Streufahrzeuge ausgerückt, um zumindest die Hauptstraßen von Schnee und Glatteis zu befreien. Angesichts überfrierender Nässe hätten allerdings auch diese einige Probleme mit der Gesamtsituation gehabt, hieß es.

Ein ganz normaler Wintertag in Leipzig also. Einer von den Tagen, an denen Du nicht aufstehen musst, um zu wissen, dass am Abend das erste geschlossene Schneedeckchen des Winters nicht für zwischenmenschliche Erwärmung gesorgt haben wird.

Bild des Tages

"Den muss man sich mit Glühwein schön trinken!", kommentierte ein Facebook-User angesichts des Weihnachtsbaumes in Dresden. © Quelle: xcitepress/Benedict Bartsch

Steht Deutschlands hässlichster Weihnachtsbaum in Dresden?

Zitat des Tages

„Aber weil ihre Mutter in der Schwangerschaft nur Feldsalat gegessen hatte, war Rapunzel dumm wie eine Schüssel Linsen...“ Mathias Tretter, Kabarettist (zitiert sich selbst aus dem Weihnachtskabarett)

Gibt es noch politisches Kabarett, Herr Tretter? Zum kompletten Interview geht es hier lang.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Der Leipziger Weihnachtsmarkt feiert am 22. November 2022 sein Comeback. Alle Infos zu Glühwein, Ständen, Attraktionen feiert am 22. November 2022 sein Comeback. Alle Infos zu Glühwein, Ständen, Attraktionen lesen Sie hier Mordprozess im Fall Jesse L.: Ein 20-Jähriger muss sich wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge verantworten. Ein 20-Jähriger muss sich wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge verantworten. Der Prozess soll Dienstag fortgesetzt werden. Der Angeklagte soll im Januar in Schkeuditz einen 19-Jährigen mit einem Schuss in den Kopf getötet und dem Opfer Sporttaschen mit mehreren Kilogramm Marihuana-Blüten sowie Cannabis-Blüten gestohlen haben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

