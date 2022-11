Enorme Preissteigerungen am Energiemarkt infolge des Ukraine-Krieges gehen auch an den Stadtwerken Leipzig nicht vorbei. Dass es zu Erhöhungen der Energiepreise für Stadtwerke-Kunden kommen würde, deutete sich lange an. Am Montag legte der Konzern die konkreten Zahlen vor.

Der Montag in Leipzig: Stadtwerke geben neue Preise für Gas, Fernwärme und Strom bekannt

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Nun steht fest, wie teuer der Energiebezug ab 1. Januar 2023 für die Haushalte in der Messestadt wird. Die Leipziger Stadtwerke haben am Montag ihre neuen Preise für Strom, Gas und Fernwärme veröffentlicht, welche ab dem Jahreswechsel gelten sollen. Fast überall geht es drastisch hinauf – teils auf das Dreifache.

Um die Versorgung auch weiterhin sicher und zuverlässig in Leipzig und Region gewährleisten zu können, müssen auch die Leipziger Stadtwerke die europaweiten Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben und ihre Preise für Strom und Gas zum 1. Januar 2023 erhöhen. Karsten Rogall, Geschäftsführer Stadtwerke Leipzig

Die gute Nachricht: Das Unternehmen werde die beschlossenen gesetzlichen Entlastungen vollständig an die Kunden weitergeben. Trotzdem werden sich die Gebühren erhöhen. Reporter Jens Rometsch hat aufgeschlüsselt, wie konkret die Erhöhungen in den einzelnen Sparten aussehen werden.

Die Strompreise in der Grund- und Ersatzversorgung und in den bestpreis-Sonderverträgen steigen nach seinen Angaben ab Januar 2023 um durchschnittlich 83 Prozent. Für einen typischen Leipziger Jahresverbrauch mit 1800 kWh im Zwei-Personen-Haushalt bedeute das eine Steigerung der Kosten um rund 42 Euro brutto im Monat.

Die Gaspreise der Leipziger Stadtwerke erhöhen sich in den bestpreis-Sonderverträgen ab dem Jahreswechsel um durchschnittlich 198 Prozent. Für einen durchschnittlichen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh (etwa im Mittelreihenhaus), ergebe sich eine Kostensteigerung um 165,00 Euro im Monat.

Die Fernwärmepreise in Leipzig werden zum 1. Januar 2023 um durchschnittlich 65 Prozent zulegen.

Nachberechnet würde jeweils noch, wie sich die Preisbremsen des Bundes auf die Gebühren auswirken. Die Erhöhungen würden demnach noch etwas geringer ausfallen. Über die konkrete Entwicklung ihrer Preise informieren die Leipziger Stadtwerke in diesen Tagen ihre Kunden ausführlich per Brief. Hier lesen Sie die genaue Zusammensetzung der Preissteigerungen und weitere Beispielrechnungen.

Auch beim Regionalversorger Mitgas steigt ab 1. Januar 2023 der Gaspreis in der Grundversorgung. Etwa um etwa die Hälfte, wie das Unternehmen mitteilte. Ebenfalls sehr stark hinauf geht es zum gleichen Termin bei den Strompreisen von EnviaM, teilte der Konzern ebenfalls am Montag mit. Die Energiepreisbremse des Bundes werde die Beträge aber noch etwas verringern. Auch diese Entwicklungen hat Jens Rometsch verfolgt und die Auswirkungen in diesem Beitrag zusammengefasst.

Bild des Tages

Fotokünstlerin Angela Liebich hat für ihren Kalender 2023 Leipzigs Architektur in Szene gesetzt. Es ist Teil ihres langjährigen Fotokunstprojektes. Das Januar-Motiv aus dem Kalender "Fantastisches Leipzig 2023": Die Sächsische Aufbaubank. © Quelle: (c) edition liebich

Lesen Sie dazu: Besondere Perspektive: Fotokünstlerin Angela Liebich setzt Leipzig in Szene.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Zitat des Tages

Es muss nicht zwingend Schluss im Achtelfinale sein. Marco Rose, Chefcoach RB Leipzig

RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

32. euro-scene Leipzig beginnt: Koloniale Strukturen, Ukraine-Krieg, zivile Protestformen – das Festival euro-scene widmet sich aktuellen politischen Themen. Und begleitet die zwölf Tanz- und Theaterstücke mit Diskursprogrammen. Am Eröffnungstag: „Any Attempt Will End …“, Tanzstück von Jan Martens, 19.30 Uhr, Schauspiel und „Misericordia“, 21.30 Uhr, Schauspiel-Diskothek. Koloniale Strukturen, Ukraine-Krieg, zivile Protestformen – das Festival euro-scene widmet sich aktuellen politischen Themen. Und begleitet die zwölf Tanz- und Theaterstücke mit Diskursprogrammen. Am Eröffnungstag: „Any Attempt Will End …“, Tanzstück von Jan Martens, 19.30 Uhr, Schauspiel und „Misericordia“, 21.30 Uhr, Schauspiel-Diskothek. Hier lesen Sie einen Vorausblick auf das Festival.

Wie gut ist die Luft in Leipzig? Leipzig hat seit 2019 einen sogenannten Luftreinhalteplan. Der Punkte enthält, wie die Luftqualität in der Stadt verbessert werden kann. Die Stadt wird über den Stand der Umsetzung der kurz-, mittel- und langfristig wirksamen Maßnahmen berichten. Ist die Luftqualität in der Stadt dadurch wirklich besser geworden? Antworten am Dienstag auf Leipzig hat seit 2019 einen sogenannten Luftreinhalteplan. Der Punkte enthält, wie die Luftqualität in der Stadt verbessert werden kann. Die Stadt wird über den Stand der Umsetzung der kurz-, mittel- und langfristig wirksamen Maßnahmen berichten. Ist die Luftqualität in der Stadt dadurch wirklich besser geworden? Antworten am Dienstag auf LVZ.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

Zum Schluss noch ein persönlicher Hinweis: Wir freuen uns sehr, dass Sie Teil einer großen Community geworden sind, die jeden Tag kostenlos unser Newsletter-Update aus Leipzig und Sachsen liest. Wenn Sie noch kein LVZ-Plus-Abonnent sind, haben wir nun ein besonderes Angebot für Sie: Sie können nun für 12 Monate auf LVZ.de lesen - statt für 89,99 Euro für nur 49,99 Euro.

Sie sparen also richtig viel. Und wir würden uns freuen, Sie auch auf der Webseite als treuen Leser oder treue Leserin zu begrüßen. Damit wir auch weiterhin einen umfangreichen Lokaljournalismus aus unserer Heimat anbieten können.