Erst geht der Ärztliche Direktor des Herzzentrums Leipzig (Helios) und wechselt an die Berliner Charité. Jetzt wird bekannt - der Ärztliche Direktor der Helios-Klinik in Schkeuditz wird zum Jahreswechsel freigestellt. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Krankenhausreform ganz schön viel Unruhe auf einmal.

Der Montag in Leipzig: Unruhe an Helios-Klinikstandorten - was ist da los?

vorab: Es ist nicht ungewöhnlich und erstmal per se auch keine schlechte Nachricht, dass ein erfahrener Arzt sich ihm bietende Chancen auf eine berufliche Weiterentwicklung an einer größeren Klinik ergreift und wahrnimmt. Schlecht sind solche Meldungen nur für die Klinik, die den Arzt verliert. Und das erstmal auch nur allein wegen des Verlusts - der Kollege scheint im Haus ja Gelegenheit und Bedingungen gehabt zu haben, die es ihm erst ermöglicht haben, sich einen Ruf zu erarbeiten, der die Konkurrenz aufmerksam werden ließ. So ein Wechsel, wie ihn Prof. Dr. med. Gerhard Hindricks vom Herzzentrum Leipzig jetzt an das Deutsche Herzzentrum der Charité (DHZC) in Berlin hinlegt, ist zwar ein seltener, aber nicht alarmierender Vorgang im Gesundheitswesen.

Wenn sich zu einer solch bedeutenden Personalie binnen weniger Tage eine zweite wesentliche personelle Änderung innerhalb der Leipziger Standorte eines Klinik-Konzerns gesellt - dann erzeugt das unweigerlich Unruhe und man muss sich die Frage stellen, ob das alles schon Vorboten der Neuentwicklung einer sächsischen Krankenhauslandschaft sind. Beantworten kann diese Frage zur Stunde natürlich keiner. Und die, die es könnten, werden es öffentlich nicht tun. Klar ist aber, die Kliniken in Sachsen werden sich neu aufstellen müssen. Deswegen wirken große Personalrochaden aktuell noch einmal sehr viel größer.

Welche Personalie ist gemeint? Der Helios-Konzerns hat seinen Ärztlichen Direktor im Schkeuditzer Helios-Klinikum, Professor Henrik Rüffert, zum Jahreswechsel freigestellt. Die tatsächlichen Gründe dafür bleiben noch im Dunkeln. Die sind aber für eine entstehende Unruhe - gerade jetzt, wo viel über die Zukunft der Kliniklandschaft in Sachsen und Deutschland nachgedacht wird - nicht sonderlich maßgeblich. Rayk Bergner, Schkeuditzer Oberbürgermeister, weiß das auch. Er sagt:

„Wenn ein Ärztlicher Direktor geht, dann schrillen in der Kommunalpolitik alle Alarmglocken. Ich habe in den letzten Wochen eine erhebliche Unruhe im Krankenhaus wahrgenommen.“ Rayk Bergner

Die LVZ-Autoren Andreas Debski und Björn Meine beschäftigen sich seit Tagen intensiv mit dem neuen Krankenhausgesetz in Sachsen, Lauterbachs bundesweiten Reformplänen für die Kliniken und haben zuletzt auch den Ist-Zustand der Krankenhauslandschaft zwischen Bad Düben und Bad Elster analysiert. Im Gespräch mit einigen Experten wird sehr klar: Das Gesundheitswesen in Sachsen steht vor einem Umbruch. Und der bleibt bei Helios nicht stehen. Einige Themen dazu sind hier zusammengestellt:

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Landespressekonferenz in Dresden: Thomas Schmidt, Staatsminister für Regionalentwicklung, informiert über die neue Förderrichtlinie RegioPlan, über die Städte und Gemeinden künftig Unterstützung für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen für Industrie- und Gewerbegebiete erhalten. Auf diese Weise sollen solche Gebiete künftig vorsorglich geplant werden können, um Investitionen schneller zu ermöglichen.

