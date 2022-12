Die Ziele sind ambitioniert, die Realität ernüchternd: Bei der Energiewende hinkt Sachsen mit konkreten Strategien hinterher. Vor allem bei der Windkraft. Warum ist es so schwierig, zwischen Bad Düben und Bad Elster eine Windkraftanlage zu errichten? Die Aufholjagd wird schwierig. Wo Sachsen steht, wo es hingehen muss und was die größten Herausforderungen in der Bewältigung der Energiekrise sind.

Der Montag in Leipzig: Wie schafft Sachsen die Energiewende?

Es ist einmal mehr die Gleichzeitigkeit der Dinge, die es kompliziert macht: Die Energiewende ist schon alleine eine gigantische Aufgabe für Deutschland, seine Länder, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger. Doch mit der Energiekrise in Folge des Krieges gegen die Ukraine hat sich die Notwendigkeit des Neu- und Umdenkens nochmal beschleunigt – auch, weil sich Fehler und Langsamkeit der Vergangenheit rächen.

Bringt die Krise also den erforderlichen Schub? Doch was sind eigentlich die Fakten? Was kann beispielsweise ein Bundesland wie Sachsen tun, um vom Kohle- nachhaltig zum Energieland zu werden? Und tut die Landesregierung mehr, als groß klingende Ankündigungen zu machen?

Wie kann es sein, dass Sachsen neben Bayern bundesweit die wenigsten Windräder baut – und wie viel trägt das überhaupt zur Energiewende bei? Wie werden die Erneuerbaren Energien nachhaltig gespeichert? Wie kann die Patt-Situation aufgelöst werden, wenn Anwohnerinteressen gegen Energiewende-Interessen prallen?

Diesen und vielen weiteren Fragen will sich die LVZ in einem Themenschwerpunkt nähern – los geht es mit folgenden Aspekten, in den kommenden Tagen und Wochen werden sie immer wieder Beiträge lesen, die die Frage nach der Energiewende vor Ort betreffen, behandeln.

Gibt es ein Thema, was wir in den Blick nehmen sollen? Dann schreiben Sie uns gern an chefredaktion@lvz.de eine E-Mail.

Bild des Tages

Eine TV-Serie von Václav Vorlíček und Miloš Macourek kommt auf die Bühne: Am Schauspiel Leipzig feiert „Arabella oder Die Märchenbraut“ Premiere. Patrick Isermeyer als Peter Mayer, Hartmut Neuber als Karl Mayer und Julia Berke als „König*in“ (v.l.). © Quelle: Rolf Arnold

Lesen Sie dazu: Im Schauspiel Leipzig feiert „Arabella oder Die Märchenbraut“

Zitat des Tages

Hier ist jeder willkommen, wir schicken niemanden weg. Susann Eltzsch, Nachbarschaftszentrum Paunsdorf

Lesen Sie dazu: Was das neu eröffnete Nachbarschaftszentrum in Paunsdorf bietet

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Fußgänger und Radfahrer die Dresdner Straße in Leipzig sicher überqueren können, installiert das Bündnis „Verkehrswende Leipzig“ am Dienstag einen Pop-Up-Zebrastreifen. Damit soll eine lange Passage ohne Ampel überbrückt werden. Damitin Leipzig sicher überqueren können, installiert das Bündnis „Verkehrswende Leipzig“ am Dienstag einen Pop-Up-Zebrastreifen. Damit soll eine lange Passage ohne Ampel überbrückt werden. Die Aktion wird zwischen 9 Uhr und 11 Uhr stattfinden.

Es ist Nikolaus: Stiefel rausstellen also nicht vergessen - und: Nicht wundern, wenn Sie am Dienstag auf dem Karl-Heine-Kanal einen Ruderachter voll besetzt mit Nikoläusen sehen. Stiefel rausstellen also nicht vergessen - und: Nicht wundern, wenn Sie am Dienstag auf dem Karl-Heine-Kanal einen Ruderachter voll besetzt mit Nikoläusen sehen. Die verteilen in Plagwitz wieder Wichtelgeschenke an Mädchen und Jungen

