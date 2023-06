Der Montag: Wo Leipzig im Sommer am liebsten Bier trinkt

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,





machen Sie doch mal einen Test am Abendbrot-Tisch: Fragen Sie mal in die Runde, wem auf Anhieb (ohne Google-Hilfe) zehn Biergärten in Leipzig einfallen - oder wo auch immer Sie zuhause sind. Je nach Größe der Stadt oder der Gemeinde können Sie auch auf weniger Biergärten reduzieren. In Leipzig dürfte die Zehn jedenfalls gar nicht so schwer fallen. Es gibt ja genug. Gleichwohl die Definition eines „Biergartens“ im LVZ-Newsroom jeden Sommer für Diskussionen sorgt. Wann ist ein Biergarten ein Biergarten und wann ein Freisitz? (Wenn Sie dazu genauere Erkenntnisse haben, schreiben Sie uns gern...)

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihrem kleinen Abendbrot-Quiz, mehrere Leipziger Biergärten genannt werden, die auch in der LVZ-Umfrage „Wo gibt es den schönsten Biergarten in Leipzig?“ auftauchen, dürfte relativ hoch liegen. Über 1600 Leserinnen und Leser haben abgestimmt. Herausgekommen ist eine Top Ten der beliebtesten Sommerkneipen.

Die drei beliebtesten Gärten Leipzigs hat meine Kollegin Regina Katzer besucht. Ja, alle drei an einem Abend hintereinander. Sie habe aber nichts getrunken, sagt die Kollegin. Warum auch immer... Dafür hat sie sich dann aber merken können, was Gäste und Betreiber dieser Gärten so zu erzählen haben.

Ich verrate Ihnen den Gewinner hier (noch) nicht - aber ein Geheimnis, das theoretische Rückschlüsse darauf zulässt, dass die Abstimmung zu erheblichen Teilen nordrhein-westfälisch „unterwandert“ gewesen sein muss. In Leipzigs beliebtestem Biergarten gibt es jede Woche einen „Kölsch-Tach“. Welcher Leipziger kann das gut finden?

Spaß beiseite...

Prost, den Gewinnern und Verlierern. Wir sehen uns auf ein Bier.

Bild des Tages

Die Freundschaft zwischen Deutschland und der Ukraine steht auch beim Benefizspiel zwischen den Nationalmannschaften beider Länder am Montagabend im Bremer Weserstadion im Vordergrund. © Quelle: Getty Images for DFB

Lesen Sie dazu: Spielen unter Luftalarm - wie der Profifußball im Ukraine-Krieg weiterläuft

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Leistungsdruck, Noten und marode Toiletten: Auf der Konferenz „Schultopia“ wollen Schülerinnen und Schüler aus Leipzig, Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig Mitte Juni darüber sprechen. Leistungsdruck, Noten und marode Toiletten: Auf der Konferenz „Schultopia“ wollen Schülerinnen und Schüler aus Leipzig, Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig Mitte Juni darüber sprechen. Lesen

Nato-Manöver „Air Defender 23″: Ab 12. Juni findet mit „Air Defender 2023″ die größte Nato-Übung in Deutschland seit ihrer Gründung statt. Das bringt Einschränkungen im Luftverkehr über Sachsen mit sich. Alle Infos für Passagiere. Ab 12. Juni findet mit „Air Defender 2023″ die größte Nato-Übung in Deutschland seit ihrer Gründung statt. Das bringt Einschränkungen im Luftverkehr über Sachsen mit sich. Alle Infos für Passagiere. Lesen

Mehr Cyber-Angriffe in Sachsen: In Sachsen werden immer mehr Unternehmen und Verwaltungen zum Opfer von Hackerangriffen. Die Sicherheitsbehörden warnen: Noch nie war die Bedrohungslage so hoch wie jetzt – und raten dringend zu einem besseren Schutz. In Sachsen werden immer mehr Unternehmen und Verwaltungen zum Opfer von Hackerangriffen. Die Sicherheitsbehörden warnen: Noch nie war die Bedrohungslage so hoch wie jetzt – und raten dringend zu einem besseren Schutz. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Weitere Sommerkinos starten in Leipzig: Am Dienstag ist das 2cl Sommerkino der Cinémathèque am Conne Island nach einjähriger Pause wieder zurück. Unter dem Motto „Wow, diese Film gibt es wirklich?!“ werden unter anderem „Victoria“ und „Cocaine Bear“ gezeigt – am Dienstag läuft aber erstmal „How to blow up a Pipeline“, ein US-amerikanischer Umweltschutz-Actionthriller. Was die Woche sonst noch los ist, Am Dienstag ist das 2cl Sommerkino der Cinémathèque am Conne Island nach einjähriger Pause wieder zurück. Unter dem Motto „Wow, diese Film gibt es wirklich?!“ werden unter anderem „Victoria“ und „Cocaine Bear“ gezeigt – am Dienstag läuft aber erstmal „How to blow up a Pipeline“, ein US-amerikanischer Umweltschutz-Actionthriller. Was die Woche sonst noch los ist, lesen Sie hier

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommerabend - vielleicht ja im Biergarten (ihrer Wahl),

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

