﻿Der Ortsvorsteher von Leipzig-Mölkau: „Das muss hier besser werden“

14 Ortsteile will Leipzig in diesem Jahr besonders in den Fokus rücken. „Die ganze Stadt als Bühne“ ist das Themenjahr überschrieben. In die LVZ fragt in ihrer neuen Serie, ob sich die Stadtteile an der Peripherie der Messestadt abgehängt fühlen. Heute: Mölkau.

Leipzig. Das Osterfeuer wird selbstverständlich wieder entzündet: Es brennt am Samstag ab 15 Uhr auf einer Wiese an der Sommerfelder Straße, auf der einmal ein Einkaufszentrum entstehen soll. Die Mölkauer tun viel, um das Zusammengehörigkeitsgefühl in ihrem Ortsteil zu stärken, der 1999 in die Stadt Leipzig per Gesetz eingemeindet wurde. Das hat einige Blessuren hinterlassen, weil vieles schwieriger geworden ist. Nach wie vor hält sich das Gefühl, dass vieles, was die Bürgerinnen und Bürger in Mölkau bewegt, im fernen Leipziger Rathaus nicht so wichtig ist. „Deshalb nehmen wir das jetzt selbst in die Hand“, sagt Klaus-Ruprecht Dietze (Bürger für Mölkau), seit 2019 Ortsvorsteher. Zum Beispiel im Wäldchen hinter dem Gut, das den Menschen in dem östlichen Stadtteil besonders am Herzen liegt, nehmen engagierte Bewohnerinnen und Bewohner schon länger so manches in die Hand.

Klaus-Ruprecht Dietze (Bürger für Mölkau), hier vor dem Brunnen am Gemeindeamt, ist seit 2019 der Ortsvorsteher von Mölkau. Der 75-Jährige kann sich gut vorstellen, auch nach Ablauf der Wahlperiode im Jahr 2024 weiterzumachen. © Quelle: André Kempner

Sie haben dort gerade mal wieder Frühjahrsputz gehalten und Müll entfernt. Außerdem haben sie sich in Absprache mit dem Förster den einen oder anderen Baum genauer angeschaut und Gefahren beseitigt. Der Gutspark sieht inzwischen nicht mehr so verlottert aus wie noch vor Jahren. Die Linden- und die Kastanienallee, aber auch alte Platanen wurden teilweise freigelegt, die Wege erneuert. Um diese Oase zu erhalten, bleibt aber noch einiges zu tun. Der Gutspark wurde im Vorjahr vermessen, eine denkmalpflegerische Zielstellung für seine weitere Gestaltung wird derzeit im Amt für Stadtgrün und Gewässer erarbeitet.

Das Konzept soll mit der Bürgerschaft diskutiert werden – und wird mit Spannung erwartet, da Mölkau im kommenden Jahr 700 Jahre alt wird. Das wäre ein guter Anlass, den Park für Erholung und Sport attraktiver zu machen. „Wir wünschen uns nicht nur ein schönes Wäldchen mit ordentlichen Wegen, sondern auch Angebote für die Jugend sowie einen Turnplatz und Laufpfade für Sportler“, sagt Dietze, der der Initiative Pro Mölkau vorsteht. Solche Nutzungen, die in anderen Parks erlaubt sind, schließe der Denkmalschutz aber derzeit weitgehend aus. „Hier diskutieren wir noch.“ Geplant sei, wenigstens Bänke aufzustellen, Sichtachsen freizuschneiden sowie einen neuen Rettungsweg von der Engelsdorfer Straße aus anzulegen.

Frühjahrsputz in Mölkau am 1. April 2023. © Quelle: privat

Gut ist kein „Bilderbuch-Bauernhof“ mehr

Viele der Wiesen wurden an die Stadtgut Mölkau GmbH verpachtet. Das Gut ist vielen Alteingessessenen momentan ein Dorn im Auge: Hintergrund: Die Stadt Leipzig hatte es nach dem Ende der DDR zunächst erworben und mit Hilfe des damaligen Betriebes für Beschäftigungsförderung (bfb) samt Herrenhaus, Park und Wirtschaftsgebäuden als „Bilderbuch-Bauernhof“ saniert, um dort umwelt- und artgerechte Landwirtschaft zu betreiben. Das zog viele Ausflügler an, die teilweise vom Aussterben bedrohte Tierrassen betrachten konnten und sich in der Gaststätte des Gutes trafen. Doch 2002 verkaufte die Kommune das ökologische Areal an einen Privateigentümer, der Park jedoch verblieb in öffentlicher Hand. Damals gab es zwar die Auflage, 10 Jahre lang das Konzept der Schaulandwirtschaft umzusetzen. Doch die ist längst Geschichte. Der Verkauf wird zwar im Nachhinein von vielen als ein Fehler der Stadtverwaltung bedauert, er ist aber kaum zu heilen.

Derzeit hält eine Firma dort noch ein paar Pferde, ein paar Hühner und zwei Nandus. Die Kommune hat nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung des Gutes, das den Menschen aus der Großstadt eigentlich die Landwirtschaft nahebringen sollte. Wenigstens gibt es dort inzwischen wieder eine gastronomische Einrichtung, die im Vorjahr den Freisitz bewirtschaftete. „Mit den Betreibern der Gaststätte führen wir in Kürze Gespräche, weil wir das Gut in unsere 700-Jahr-Feier einbeziehen wollen“, kündigt Ortsvorsteher Dietze an. Die Tradition der Heimatfeste will die Initiative Pro Mölkau gemeinsam mit anderen Vereinen im Ort dauerhaft neu beleben.

Verkehr bleibt ein Problem für Mölkau

Ein Problem ist der Durchgangsverkehr, der Mölkau an Werktagen mit knapp 20.000 Fahrzeugen am Tag förmlich überrollt. Das Problem sei nur durch den Mittleren Ring zu lösen, der am besten entlang des den Stünzer Park tangierenden Güterrings verlaufen sollte, sagt Dietze, von Hause aus Architekt. Doch das Vorhaben wurde auf Eis gelegt. Bei Rad- und Gehwegen, vor allem bei kleinteiligen Verbindungen durch Mölkau gibt es Nachholbedarf. Der Ortschaftsrat stellt immer wieder Anträge, die teilweise abgeschmettert werden, weil die Stadt sich mit all ihren Vorschriften oft selbst im Weg steht und die Ämter sich nicht einig sind. „Das ist manchmal grauenvoll“, konstatiert Dietze: „Wir haben das Gefühl, dass unsere Probleme für die Stadtverwaltung nicht wichtig genug sind.“ Der neue Belag auf der Petersstraße habe da eben Vorrang.

Aus „Ratskeller“ wird ein Treffpunkt

Ein wenig voran geht es am und im Gemeindeamt, vor dem der Art-Déco-Brunnen wieder in Betrieb gehen soll und der ehemalige Ratskeller als Sitz der Initiative Pro Mölkau sowie Treffpunkt für die Bürger ausgebaut wird. Im Haus selbst sind viele Räume vermietet, weil die Stadt Geld einnehmen muss. „Mit dem Ratskeller sind wir ein großes Stück weitergekommen“, konstatiert der 75-Jährige zufrieden. Zum Jubiläum soll vor dem Gemeindeamt ein Pflug aufgestellt werden. Die sanierte Oberschule wird ebenfalls für Veranstaltungen genutzt, auch im Themenjahr „Die Stadt als Bühne“. Zwei von mehreren Problemen: fehlende Sportflächen, da der SV Mölkau 04 seinen Fußballplatz zwischen Häusern und Hauptstraße nicht erweitern kann, und ein fehlender Abenteuerspielplatz für die Kinder. In Sachen Wiese für die Kicker des SVM favorisiert der Ortschaftsrat eine Fläche oberhalb der Buswendeschleife. Dort könnte auch noch Platz für andere Sportarten sein. Den Spielplatz sähe Dietze am liebsten auf einer Freifläche neben dem Penny-Markt. „Verbesserungswürdig ist vor allem die Informationspolitik durch die Stadt. Die müsste uns bei Baumaßnahmen informieren, lehnt dies aber ab“, moniert Dietze.

Das macht Mölkau zum Themenjahr „Die ganze Stadt als Bühne“ – so ist das Themenjahr 2023 überschrieben, bei dem alle 14 Ortsteile an der Peripherie von Leipzig in den Blickpunkt gerückt werden und verschiedene kulturelle Projekte initiieren. Das Angebot „Mölkau liest ein Buch“ will Menschen begeistern, im Rahmen der Buchmesse sowie des Literaturfestivals „Leipzig liest“ zu einem Buch mit möglichst regionalem Bezug zu greifen. Geplant ist eine „Projektwoche Buch“ des Hortes der Mölkauer Grundschule. Verschiedene Lesungen finden im Ratssaal des Gemeindeamtes statt. Erwartet werden dort am 27. April Corinna Antelmann mit dem Buch „Im Geiste. Anna“ sowie Rudolf Habringer mit seinem Buch „Leirichs Zögern“ (20 Uhr), am 28. April Lea Korte „Morgen werden wir glücklich sein“ (19 Uhr) sowie am 29. April Paul Steinbeck mit „Marcs Suche“ (19 Uhr). Für den 12. Mai ist eine moderierte Lesung mit Daniela Krien zu deren Buch „Muldental“ vorgesehen. Bei den „Wochen der Musik“ musizieren der Leipziger Lehrerchor sowie Chor und Band der Oberschule Mölkau sowie der Hort der Grundschule am 12. Mai. Weiterhin geplant: Barocktanz mit Grundschülern im Gutspark Mölkau (2. Juni) und ein Konzert der Akkordeon-Teufel der Oberschule (3. Juni). Am 6. Juni tritt der Leipziger Lehrerchor in der Kirche Mölkau auf.

Über ein halbes Jahr lang habe er – urplötzlich aus Datenschutzgründen – nicht mal mehr Infos bekommen, um älteren Mölkauern bei einem runden Geburtstag gratulieren zu können, sagt Dietze. Und noch etwas ärgert ihn: Für eine Bushaltestelle in der Zweinaundorfer Straße, für die noch nicht einmal eine durchgängige Planung vorliegt, sollen Platanen gefällt werden, obwohl der Ortschaftsrat gegen den Ausbau an dieser Stelle ist. Ein weiterer Missstand ist der Leipzig-Elbe-Radweg, der per Schild durch Mölkau führt, eigentlich aber in Anger-Crottendorf aufhört und erst in Baalsdorf wieder beginnt. „Es gibt also noch einiges zu tun“, sagt der Ortschef – und erwägt, bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr wieder anzutreten.