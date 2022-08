Der Samstag in Leipzig: Die Zukunft des Einkaufens

Es fehlen Kundschaft und Mieter - so steht es um die einst so erfolgreichen Einkaufscenter in Leipzig und Umgebung. Auch bei RB Leipzig läuft es trotz eines Tores von Rückkehrer Timo Werner noch nicht ganz rund. Der Tag in Leipzig im Überblick.

wie oft waren Sie in den vergangenen Wochen in einem Einkaufscenter? Der Trend sagt: Den Shopping-Malls gehen die Kunden aus - und damit auch die großen Mieter. Das ist gerade auch in den „Höfen am Brühl“ in der Leipziger Innenstadt zu beobachten. Drei Ladeninhaber nutzen dort die Gelegenheit, ihre auslaufenden Verträge nicht zu verlängern.

Peter Lehnhardt, Center-Manager im Nova, würde heute kein neues Shopping-Center bauen. © Quelle: André Kempner

Während Erik Maier, Professor am Lehrstuhl für Marketing und Handel an der HHL Leipzig, das als „normale Fluktuation“ beschreibt, glaubt mindestens Expansions-Regionalleiter der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, dass weitere Mieter folgen könnten. Die Analyse zur Entwicklung des Einzelhandels von Mark Daniel lesen Sie hier.

„Ich bin ganz ehrlich: Wir haben zu viel Fläche und zu wenig Nachfrage.“ Peter Lehnhardt Center-Manager im Nova

Probleme gibt es auch beim Nova in Günthersdorf. Dort bemüht sich Peter Lehnhardt, Chef des Centers, um ausreichend Mieter und Kundschaft. Wie er sich gegen die aktuellen Entwicklungen stemmt, können Sie in der Reportage von Josa Mania-Schlegel lesen. In jedem Fall kostet es Kraft und braucht vor allem neue Ideen. Handel allein wird künftig als Zugpferd nicht mehr reichen, heißt es auch in einem Monitoring-Bericht. Für die Zukunft müssen die Center neue Konzepte entwickeln.

Bild des Tages

Rückkehrer Timo Werner wurde bei seinem Wiedereinstand in Leipzig bejubelt - und konnte gleich treffen. © Quelle: IMAGO/Picture Point LE

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Die großen Ketten haben sich in den Innenstädten ihr eigenes Grab geschaufelt. Was ein lebendiges Zentrum am Ende ausmacht, ist ihre Mischung. Ronya Othman Autorin und Leipziger Stimme über das Aussterben der Innenstädte

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Abschluss Marktmusik: Zum Finale der diesjährigen Marktmusik spielen am Abend ab 20 Uhr Dirk Michaelis, Dirk Zöllner und André Herzberg. Vorher kann ab 17 Uhr dem Johann-Strauss-Chor zugehört werden.

Büchergarten: Buchhandlungen und Verlage präsentieren sich und ihr Programm im Conne Island. Auch gelesen wird - unter anderem von Ann-Kristin Tlusty aus ihrem Roman Süss. Los geht‘s 13 Uhr.

