Der Sonntag in Leipzig: Es ist offiziell - die Badesaison im Seenland startet

Mit Beginn der Badesaison am Montag werden Sachsens Badegewässer wieder regelmäßig hygienisch überwacht. Vom 15. Mai an nehme die Landesuntersuchungsanstalt Wasserproben aus 29 Talsperren und Tagebauseen. Die Proben werden auf Kolibakterien und fäkale Verunreinigungen untersucht. Auch das Aufkommen von Blaualgen wird überwacht. Zum unbeschwerten Badevergnügen können auch die Badegäste beitragen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) wandte sich dazu mit einem Appell an die Bevölkerung:

Bitte, helfen Sie mit, die Wasserqualität und den guten Zustand der Badestellen zu erhalten. Bitte, lassen Sie keine Abfälle zurück und füttern Sie keine Wasservögel. Petra Köpping, Gesundheitsministerin Sachsen

Nachdem die Leipziger Sportbäder grünes Licht für den Start in die Freibadsaison gegeben hatten, wurde nun auch an den Seen rund um Leipzig hochgefahren. Das kühle Nass ist mit Temperaturen zwischen 13 und 14 Grad Celsius allerdings immer noch ziemlich kühl. Und so spielt sich an den Seen gerade mehr an Land und auf dem Wasser ab. Dazu passt, dass es pünktlich zum Start in die Saison 2023 viel Neues gibt. Das Team an der „Hacienda“ am Nordstrand des Cospudener Sees hat beispielsweise eine neue SUP-Station mit Vermietung errichtet. Mein Kollege Florian Reinke war am Wochenende im Neuseenland unterwegs und hat sich umgeschaut, was es diese Saison noch an Neuigkeiten gibt. Hier lesen Sie seinen Bericht mit vielen Fotos.

Jan Benzien (vorne links) eröffnet die neue SUP-Station am Cospudener See – unter den Gästen sind auch der neue Lok-Präsident Torsten Kracht (4. von links), DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther (weißes T-Shirt rechts) und Andrea Herzog (Mitte), Bronzemedaille-Gewinnerin im Kanu Slalom (Tokio 2020) © Quelle: André Kempner

Mit dem Start in die Saison wird das Thema Sicherheit an den Badeseen wieder aktuell. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bildet unter anderem Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer aus, die teilweise an sächsischen Seen die Strände bewachen. Im vergangenen Jahr hatten die Lebensretter bundesweit 836 Menschen aus dem Wasser gerettet, wie die Organisation mitteilte. So viele Menschen seien es lange nicht mehr gewesen. „Nach Einsätzen im Wasser zeigt sich immer wieder, dass die in Not geratenen Personen keine guten Schwimmerinnen und Schwimmer sind oder gar nicht schwimmen können“, sagte Ute Vogt, Chefin der DLRG.

14.05.2023, Großbritannien, Liverpool: Lord Of The Lost aus Deutschland reagieren während der Abstimmung beim Finale des 67. Eurovision Song Contest (ESC) in der M&S Bank Arena. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Zum ESC-Debakel: Mit lautem Glamrock wollte Deutschland endlich mal auffallen beim Eurovision Song Contest. Das gelang nicht. Letzter Platz in Liverpool für Lord of the Lost. Woran hat es gelegen? Eine Suche nach Gründen.

Leipziger in Sorge : Zwei Drittel der Leipzigerinnen und Leipziger sind mit ihrer Lebenssituation zufrieden, dennoch haben Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine Spuren hinterlassen. Das zeigt die aktuelle Bürgerbefragung.

Trotz Streikabsage fallen Züge aus: Zwei Drittel ihrer Züge will die Deutsche Bahn am Montag auf die Schiene bringen. Welche Fahrten stattfinden, darüber herrscht in Leipzig vor Wochenbeginn allerdings noch weitgehend Unklarheit.

A9 bei Leipzig unter Dauerstress: Die A9 westlich von Leipzig wird seit März saniert – es kommt zu Staus und Unfällen. Der ADAC fordert: Es muss auf Autobahn-Baustellen schneller gehen. Doch auf der A9 wird es noch dauern.

Kein Streik, dennoch Ausfälle im Bahn-Verkehr: Der große Bahnstreik ist vom Tisch. Damit wird auch in Leipzig am Montag und Dienstag voraussichtlich der Verkehr rollen. Nicht alle Züge fahren jedoch planmäßig. Was heute schon feststeht,

Neue Baustellen in Leipzig: Zum Start in die neue Woche gesellen sich auch neue Baustellen auf Leipziger Straßen und Wegen dazu. Wir haben die prägnantesten zusammengetragen -

