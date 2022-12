Der Sonntag in Leipzig: Jede Minute werden hier 500 Weihnachtspakete sortiert

Rund 500.000 Pakete laufen jetzt täglich über die Bänder der Sortieranlagen im DHL-Paketzentrum – das sind etwa doppelt so viele wie sonst. Dabei wird der Jahresrekord erst am Dienstag erwartet. Ein Blick hinter die Kulissen.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Sie werden die Verspätung des heutigen Leipzig-Updates entschuldigen - der Ausgang des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft sollte hier aber seine Erwähnung finden. Dass es die Argentinier um Lionel Messi dann doch so spannend machten, war zur Halbzeit so nicht zu erahnen. Es ging bis ins Elfmeterschießen - mit dem besseren Ende für die Argentinier.

Zum eigentlichen Thema.

Seit einer Woche werden schon drei statt nur zwei Schichten gefahren im Leipziger Paketzentrum von DHL. Die mehr als 6000 Frauen und Männer, die jetzt im gesamten Niederlassungsgebiet für den Transport der Weihnachtssendungen sorgen, werden erst am Dienstag den Höhepunkt im Weihnachtsmonat erreichen, in dem so viele Pakete verteilt werden müssen, wie sonst nicht im Jahr.

Der 20. Dezember ist für uns immer der Tag mit dem größten Aufkommen im Jahr. Bundesweit werden dann mehr als elf Millionen Pakete durch DHL befördert Steffen Hemme, leitet seit 1. Juli die Leipziger DHL-Niederlassung

Mein Kollege Jens Rometsch hatte die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Leipziger Paketzentrums von DHL zwischen dem Leipziger Porsche-Werk und der Autobahn 14 zu schauen. Die Sortieranlage ist 320 Meter lang und steht nie still. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sortieren 32.000 Sendungen pro Stunde. Hier lesen Sie den ganzen Text.

Tausende Weihnachtspakete laufen jetzt jede Nacht durch die fleißigen Hände der Arbeiter im DHL-Paketzentrum in Radefeld. © Quelle: André Kempner

Wer Weihnachtspakete verschicken will, der sollte sie bei DHL spätestens am Dienstag, 20. Dezember, abgeben. Dann sei die Zustellung innerhalb Deutschlands vor Heiligabend garantiert, so Unternehmenssprecher Mattias Persson. „Normalerweise gilt, dass je nach Uhrzeit der Abgabe ein Päckchen oder Paket am nächsten Tag ankommt. Aber rings um Weihnachten verdoppelt sich die Menge in etwa, da kann es schon mal ein wenig länger dauern.“

Bild des Tages

Lionel Messi hat es geschafft. Am Sonntagabend krönte der Superstar seine Karriere und ganz Argentinien mit der WM-Trophäe. © Quelle: Getty Images

Alles zum Finale, der Abschlussshow und den Reaktionen auf den neuen Weltmeister lesen Sie hier.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Neun Monate im Amt: Zwischen dem Streben nach Exzellenz und der Besetzung von Hörsälen, zwischen Nobelpreis und Krise, zwischen Gender-Debatte und Wohnungssuche: Professorin Eva Inés Obergfell zieht als Rektorin der Universität Leipzig eine erste Bilanz Zwischen dem Streben nach Exzellenz und der Besetzung von Hörsälen, zwischen Nobelpreis und Krise, zwischen Gender-Debatte und Wohnungssuche: Professorin Eva Inés Obergfell zieht als Rektorin der Universität Leipzig eine erste Bilanz im Interview mit Mathias Wöbking.

Sommelier Bernatzky testet Leipziger Stollen: Feucht oder trocken? Fest oder luftig? Wie ein Stollen zu sein hat, entscheidet der Leipziger Stollenprüfer André Bernatzky, der jedes Jahr an die 600 Stollen probiert und bewertet. Feucht oder trocken? Fest oder luftig? Wie ein Stollen zu sein hat, entscheidet der Leipziger Stollenprüfer André Bernatzky, der jedes Jahr an die 600 Stollen probiert und bewertet. Wie aber schneiden die Gebäcke aus seiner Wahlheimat ab?

Rückkehr der Bergparade: „Der Bergmann ruft!“ – sieben Blaskapellen spielten erzgebirgische Klänge und lockten am Samstag tausende Menschen in die Leipziger Innenstadt. Die Bergparade hatte vier Jahre pausieren müssen und kehrte nun mit 250 Musikern zurück. „Der Bergmann ruft!“ – sieben Blaskapellen spielten erzgebirgische Klänge und lockten am Samstag tausende Menschen in die Leipziger Innenstadt. Die Bergparade hatte vier Jahre pausieren müssen und kehrte nun mit 250 Musikern zurück. Reporterin Regina Katzer war dabei.

Gepflegtes Ausrasten in der Arena: Über 30 Jahre steht er schon auf der Bühne, und die Fans können nicht genug von ihm kriegen: Schlagerstar Matthias Reim spielte am Samstagabend in der locker gefüllten Arena Leipzig und hatte zwei Überraschungsgäste dabei, Über 30 Jahre steht er schon auf der Bühne, und die Fans können nicht genug von ihm kriegen: Schlagerstar Matthias Reim spielte am Samstagabend in der locker gefüllten Arena Leipzig und hatte zwei Überraschungsgäste dabei, wie Katharina Storck beobachten konnte.

Gefeierte Otello-Premiere in der Oper: Monique Wagemakers schenkt der Oper Leipzig den ersten Otello seit 51 Jahren – den allerersten in der Originalsprache. Zur Premiere gab es stehenden Jubel. Monique Wagemakers schenkt der Oper Leipzig den ersten Otello seit 51 Jahren – den allerersten in der Originalsprache. Zur Premiere gab es stehenden Jubel. Kulturchef Peter Korfmacher hat viel Gutes gesehen.

Zitat des Tages

Dass RB der Verein ist, mit dem ich am meisten verbinde, ist so und wird sich nicht ändern. Dominik Kaiser, Ex-RB-Kapitän

Kaiser beendet seine Spieler-Karriere - einer Rückkehr zum RB Leipzig scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Ein Interview mit Dominik Kaiser zu seinen Plänen lesen Sie noch heute Abend auf LVZ.de

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend an diesem vierten Advent,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren