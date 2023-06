Der Sonntag in Leipzig: Löwe Majo (†) hinterlässt Nachwuchs-Hoffnung im Zoo

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

in der Tierwelt liegen die (aus menschlicher Perspektive) schlechten und guten Nachrichten nah beieinander. Wenn Elterntiere ihren Nachwuchs töten, ist das in freier Wildbahn eben nicht mehr als eine Laune der Natur. Im Zoo wird das natürlich ganz anders aufgenommen. Aber auch dort können die Menschen nichts gegen die evolutionären Triebe der Tiere ausrichten. Auch wenn sie es sich anders wünschen.

Die - aus Sicht der Tierpfleger und den Fans des Zoos - schlechten Nachrichten, dass mehrere Totgeburten und in den zurückliegenden Jahren auch Tötungen der Jungen durch die Elterntiere, im Löwengehege den ersehnten Nachwuchs ausbleiben ließen, wurde zuletzt durch den Tod des schwerkranken Leipziger Löwen Majo noch verstärkt. Bevor der am 1. Mai bei einer Untersuchung in Narkose verstarb (er war an Brustfellentzündung und Herzbeutelentzündung erkrankt), sorgte Majo wohl allerdings noch dafür, dass bei aller Tragik der letzten Wochen die Hoffnung in die Höhle der Löwen zurückkehren könnte.

Majo hat die Löwin Kigali vor seinem Tod noch gedeckt.

So bestätigte es der Zoo Ende vergangener Woche. Jetzt wird dort alles dafür getan, dass sich die trächtige Mutter in Ruhe auf die Geburt vorbereiten kann. Dafür wird ab Montag auch das Schaugehege der Löwen für Besucher geschlossen.

Wohl eine Maßnahme, die auch dafür spricht, dass die Verantwortlichen im Zoo alles Erdenkliche tun möchten, um Majos Nachfahren nicht allein dem Schicksal zu überlassen. Denn: Abzuwarten bleibt, ob die nun allein lebende Löwin diesmal ihre Jungen annimmt und großzieht. Bislang hat sich die neun Jahre alte Großkatze nicht als zuverlässige, stabile Mutter erwiesen. Noch unerfahren mit Jungtieren, hatte sie 2019 ihren ersten Wurf getötet. Damals hatte Kigali Drillinge bekommen, wobei ein Jungtier bereits tot zur Welt kam.

Zoo-Reporterin Kerstin Decker hat aufgearbeitet, wie die Löwen-Aufzucht in den vergangenen Jahren lief. Beim Lesen ihres Textes wird klar, dass das kein einfaches Unterfangen ist. Die Großkatzen haben ihre eigenen Naturgesetze.

Gefragter Selfie-Partner beim Benefizturnier für die Elternhilfe für krebskranke Kinder: RB Leipzigs Coach Marco Rose (2.v.r.). © Quelle: Dirk Knofe

Lesen Sie dazu: Um RB Leipzigs Marco Rose bildete sich eine lange Schlange. Doch bei der 22. Auflage des Benefizturniers der Elternhilfe für krebskranke Kinder war der Pokalsieger-Coach eigentlich nur schmückendes Beiwerk. Der gute Zweck stand im Vordergrund - mit starkem Ergebnis.

Leipziger Apotheke bietet Bluttests an: Die Diagnose außerhalb von Praxen könnte Mediziner entlasten. Die Leipziger Park-Apotheke in Kleinzschocher setzt bereits Bluttests ein. Die Diagnose außerhalb von Praxen könnte Mediziner entlasten. Die Leipziger Park-Apotheke in Kleinzschocher setzt bereits Bluttests ein. Doch nicht allen gefällt dieser Vorstoß. Dabei hätte die Idee durchaus Potenzial und würde den verschiedenen Seiten etwas bringen, wenn man sich einig wäre, meint Reporter Mark Daniel.

Ein Nachruf auf Mister Swing Harry Künzel: Vollblutmusiker, Musikerlegende, Tauchaer Urgestein – und natürlich Mister Swing. Harry Künzel trägt viele Beinamen. Seine Auftritte in und um Leipzig sind legendär. Auch Jahrzehnte danach erinnert sich manch einer gerne, wie er ganze Tanzsäle unterhält. Vollblutmusiker, Musikerlegende, Tauchaer Urgestein – und natürlich Mister Swing. Harry Künzel trägt viele Beinamen. Seine Auftritte in und um Leipzig sind legendär. Auch Jahrzehnte danach erinnert sich manch einer gerne, wie er ganze Tanzsäle unterhält. Ein Nachruf von Tobias D. Höhn

„Tag X“ wird Thema in der Leipziger Ratsversammlung: Im Leipziger Stadtrat beginnt die politische Aufarbeitung der Krawalle am ersten Juni-Wochenende. Es geht dabei um Fragen wie: Wer entschädigt die Opfer der gewaltsamen Ausschreitungen, und wer ist für die Grundrechtseingriffe konkret verantwortlich? Im Leipziger Stadtrat beginnt die politische Aufarbeitung der Krawalle am ersten Juni-Wochenende. Es geht dabei um Fragen wie: Wer entschädigt die Opfer der gewaltsamen Ausschreitungen, und wer ist für die Grundrechtseingriffe konkret verantwortlich? Lesen

Sondersitzung des Innenausschusses des sächsischen Landtages: In Leipzig hatte es am 3. Juni 2023 In Leipzig hatte es am 3. Juni 2023 nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten heftige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gegeben. Bei einer Demonstration am Alexis-Schumann-Platz gab es Böllerschüsse, Steine, Flaschen und ein Brandsatz wurden auf Polizisten geworfen. Die Polizei kesselte einen Teil der Demonstranten ein und sprach von „massiven Ausschreitungen“. Damit beschäftigt sich der Innenausschuss des Landtages in einer nichtöffentlichen Sitzung.

Nach fast 100 Tagen endete der Prozess gegen die Linksextremistin Lina E. Danach brannten Barrikaden, begann eine politische Debatte. Um das Urteil und seine Folgen geht es in der Bonus-Folge des Podcasts „Der Fall Lina E.“, die Sie hier kostenlos hören können.

