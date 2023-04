Der Sonntag in Leipzig: Mehr Grün oder Parkplätze - in der Stadt ein Dauerkonflikt

In dicht besiedelten Stadtvierteln wird immer wieder darum gestritten, was wichtiger ist: Parkflächen oder Grünflächen? Aktuell wird in Schleußig gestritten: Am Sonntag kamen Gegner und Befürworter beider Seiten auf einer Fläche in der Stieglitzstraße zusammen, um über die Zukunft dieses Platzes zu reden. Der Verein Verkehrswende Leipzig wirbt für eine Neugestaltung mit Bäumen und Bänken. Die Anwohner, denen die Stadtverwaltung vor kurzem das seit Jahrzehnten geduldete halbseitige Parken auf Gehwegen der unteren Stieglitzstraße verboten, fürchten um ihre Stellflächen auf dem Platz.

Es ist eine vergleichsweise kleine Fläche. Die beispielhaft für ein Streitthema steht, das so in vielen Quartieren ausgetragen wird oder wurde. Die einen wollen eine lebenswertere Stadt, die anderen Platz für ihre Fahrzeuge, die sie zum Bestreiten ihres Lebensalltages benötigen. Da prallen individuelle Bedürfnisse aufeinander.

Und dann ist es den Versuch wert, seine Argumente auszutauschen, nach Schnittmengen zu suchen und im besten Fall einen Kompromiss zu finden. Kann das gelingen? Mitstreiter des Vereins Verkehrswende Leipzig und Anwohner der Stieglitzstraße haben es versucht.

Wir wollen nicht sinnlos provozieren, sondern wirklich Verbesserungen suchen und herbeiführen. Thomas Gentsch vom Verein Verkehrswende Leipzig

Eine Lösung wurde in Schleußig am Sonntag zwar nicht gefunden. Aber mit dem Austausch der eigenen Positionen ist ein Anfang dafür gemacht, dass sich Kompromisse vielleicht noch entwickeln können. Mein Kollege Andreas Tappert war bei dem Treffen dabei und hat die Argumente beider Seiten gegenübergestellt. Lesen

Elisabeth Brauer forschte wochenlang in einem Labor der Leipziger Uniklinik für den Wettbewerb "Jugend forscht" und setzte sich schließlich mit ihren „Immunbiomarkern im Speiseröhrenkrebs“ gegen die Konkurrenz durch. © Quelle: André Kempner

Lesen Sie dazu: 18-jährige Grimmaerin gewinnt Landeswettbewerb „Jugend forscht Sachsen“

„Ich war zuletzt ganz schön erschöpft“ , sagte Burkhard Jung am Sonnabend , sagte Burkhard Jung am Sonnabend in der Leipziger Volkszeitung . Kann der 65-Jährige auf der Zielgeraden seiner Amtszeit noch große Projekte realisieren? Oder hat Leipzig ein Oberhaupt, das vor allem verwaltet – bis jemand Neues da ist? Vier Stimmen aus dem Leipziger Stadtrat antworten auf eine Frage, die viele in der Stadt umtreibt. Den Text lesen Sie Montagfrüh auf LVZ.de

Gelungener Aprilscherz: Das Robert Koch-Institut sucht nach dem Rücktritt von Professor Lothar Wieler einen neuen Chef. Das Robert Koch-Institut sucht nach dem Rücktritt von Professor Lothar Wieler einen neuen Chef. Am Samstag schien dieser gefunden – allerdings handelte es sich dabei um einen Aprilscherz des Leipziger Hochschullehrers Julian Schmitz. Im LVZ-Interview erklärt er seine Beweggründe.

Besuch bei (un-)besorgten Bürgern: „Es hat sich was geändert“, findet Michael Kretschmer und meint die Akzeptanz der Asylpolitik. Tatsächlich scheinen Flüchtlinge gerade nicht willkommen zu sein. Doch es ist komplizierter – eine Reise durch Nordsachsen. „Es hat sich was geändert“, findet Michael Kretschmer und meint die Akzeptanz der Asylpolitik. Tatsächlich scheinen Flüchtlinge gerade nicht willkommen zu sein. Doch es ist komplizierter – eine Reise durch Nordsachsen. Lesen

Blutspende-Aktion startet: Die Blutbank des Universitätsklinikums Leipzig ruft Vereine in und um Leipzig wieder zur Teilnahme an der Aktion „Blut spenden vereint“ auf.

Start des Deutschlandtickets: Nach dem im Bundesrat das entsprechende Gesetz beschlossen wurde, starten die Leipziger Verkehrsbetriebe pünktlich ab Montag, 3. April, den Vorverkauf des Deutschlandtickets.

