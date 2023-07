Der Sonntag in Leipzig: Mieter wegen Nebenkostenabrechnung in Sorge

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie auch schon einen Brief von Ihrem Vermieter bekommen? Wenn Sie beim Öffnen ein schlechtes Gefühl hatten, dann geht es Ihnen wie vielen Sachsen. In diesen Wochen werden nämlich die Abrechnungen für die Nebenkosten verschickt. Und so teuer wie im vergangenen Jahr waren die Preise für Strom, Gas und Fernwärme noch nie. In vielen Schreiben tauchen saftige Nachforderungen unter dem Strich auf – teilweise von mehr als 1000 Euro.

Schon vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben zahlreiche Versorger an der Preisschraube gedreht. Mit Kriegsbeginn und dem Abschied von russischem Gas kletterten die Tarife in bisher ungeahnte Bereiche.

Bei der Nebenkostenabrechnung heißt es für Verbraucher: genau hinschauen. © Quelle: Imago

Doch was können Verbraucher tun und was bringt die Zukunft? Mein Kollege Roland Herold hat sich mit Mietrechtsexperten, aber auch mit Vertretern großer Wohnungsgesellschafen unterhalten. Klar, am Ende muss der Mieter tiefer in die Tasche greifen. Doch eine genaue Prüfung der Abrechnung kann sich lohnen, nicht selten schleichen sich Fehler ein und dann muss gegen die Zahlung widersprochen werden. Mein Kollege weiß genau, an welcher Stelle der Abrechnung Gefahren lauern.

Nach einer Art Schockzustand im vergangenen Jahr ist der Energiemarkt nun wieder in Bewegung. Ein Vergleich der Tarife lohnt sich und bei einem Wechsel lässt sich viel Geld sparen. Dazu ist übrigens auch Ihr Vermieter verpflichtet, er darf nicht auf das erstbeste Angebot eingehen. Lesen Sie hier alle Tipps zur Nebenkostenabrechnung!

Bild des Tages

Der nächste Neue für RB Leipzig ist 18 Jahre jung: Der französische Abwehrspieler El Chadaille Bitshiabu absolviert am Montag den Medizincheck, er vereinigt Top-Speed, Top-Athletik und Top-Potenzial. © Quelle: IMAGO/Crystal Pix

RB Leipzig holt jungen Verteidiger aus Paris: schnell, schneller, Bitshiabu!

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Ferienzeit ist auch Bauzeit . Und am Montag kommen in Leipzig wieder einige Einschränkungen neu hinzu. Im Zuge der Bauarbeiten in der Waldstraße wird der Waldstraßen-Bereich zwischen der Leutzscher Allee und der Primavesistraße gesperrt. . Und am Montag kommen in Leipzig wieder einige Einschränkungen neu hinzu. Im Zuge der Bauarbeiten in der Waldstraße wird der Waldstraßen-Bereich zwischen der Leutzscher Allee und der Primavesistraße gesperrt. Lesen Sie hier die Umleitungsempfehlungen und an welchen Straßen noch gebaut wird.

Leipzigs Kultur befindet sich weitgehend in der Sommerpause. Nicht so die Konzerte am Bachdenkmal jeden Montag. Um 19 Uhr tritt dort das „Ensemble 1684″ auf, eine Art Barockkappelle im Großformat, mit Sängern, Streichern und Blechbläsern. Es erklingen neben anderen Stücken vor allem Werke Johann Rosenmüllers. Bei Regen tritt das Ensemble in der Thomaskirche auf.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Sonntagabend,

Ihr

Matthias Roth

Newschef

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ