Der Sonntag in Leipzig: Proteste gegen weitere Aufnahme von Geflüchteten nehmen zu

In Sachsen nehmen die Proteste gegen weitere Aufnahmen von Geflüchteten zu. Dabei nutzen auch Rechtsextreme das Problem wachsender Flüchtlingszahlen und knapper Unterkunfts-Kapazitäten für sich und initiieren Protestaktionen in einzelnen sächsischen Kommunen. Jetzt wird auch im sonst so weltoffenen Leipzig gegen eine Flüchtlingsunterkunft demonstriert.

die Zahl der Flüchtlinge aus der Afghanistan, Venezuela oder Georgien, die in Deutschland ankommen, steigt wieder. Auch Leipzig und andere sächsische Kommunen stehen vor der Herausforderungen Platz zu schaffen. Die Kapazitäten an Unterbringungsmöglichkeiten zu erhöhen, ist aktuell ein täglicher Kraftakt in vielen Städten, und Landkreisen Sachsens. Auch in Leipzig soll nun eine weitere Flüchtlingsunterkunft in Stötteritz errichtet werden. Gerade in der weltoffenen Stadt waren Proteste gegen solche Pläne bislang kaum wahrnehmbar. Heute versammelten sich dann vor dem Gelände in der Kommandant-Prendel-Allee 100 Anwohner des Viertels, um ihre Skepsis zu äußern, warum man eine Zeltstadt für 330 Flüchtlinge in einem Wohnviertel errichten müsse, wenn doch woanders viele Gebäude leer stünden.

Wahrscheinlich ist es so, dass einige derjenigen, die die Unterkunft in Stötteritz ablehnen, ausschließlich einer subjektiven Motivation gefolgt sind, um gegen die Unterkunft zu argumentieren (Flüchtlinge? Meinetwegen, aber nicht in meiner Nachbarschaft) und keiner politischen. Aber auch am Sonntag in Leipzig ließ sich herleiten, dass politisch rechtsoffene Gruppen die Sorgen der Menschen vor Ort nutzten, um Stimmung zu machen. Meine Kollegin Denise Peikert kennt die Entwicklungen in Sachsen ziemlich genau und war auch am Sonntag in der Kommandant-Prendel-Allee vor Ort. Sie hat auch beobachtet, wer eine Spontandemonstration angemeldet hatte und welche Rolle die AfD vor Ort einnahm.

Peikert und der Kollege Felix Huesmann haben zum Thema auch über Leipzig hinausgeblickt. In der gestrigen Ausgabe des Leipzig Updates haben Sie schon lesen können, welche Tendenzen zum Thema steigender Flüchtlingszahlen in Ostdeutschland absehbar sind. Einige politische und gesellschaftliche Beobachter befürchten sogar eine neue Gewaltwelle, weil Rechtsextremisten in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und anderswo die politische Lage für sich ausnutzen,.

Sachsen hat beim Thema Geflüchtete aktuell zwei Probleme. Im vergangenen Jahr kamen mehr Schutzsuchende als 2015 – aus der Ukraine und zuletzt wieder vermehrt aus Syrien und Afghanistan. Die Menschen brauchen Sprachkurse, Ärztinnen und Ärzte, Kita-Plätze, Woh­nungen. Die Kapazitäten werden knapp, die Unterkünfte zum Beispiel sind zwischen 60 und 90 Prozent ausgelastet. Bei der Suche nach weiteren Immobilien stoßen Landkreise und Kommunen dann auf Problem Nummer zwei: auf den Widerstand von Menschen, die ganz grundsätzlich gegen Asyl sind. „Wir haben doch 2015/16 so viel gelernt“, sagte kürzlich Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD). „Dass wir mancherorts wieder bei null anfangen, betrübt mich.“

In Stötteritz war am Sonntag aber auch das verlässliche Leipzig zu sehen: Etwa 80 Menschen wendeten sich den Gegnern der Unterkunft mit Plakaten und Blasmusik gegen diesen aus ihrer Sicht rassistischen Protest.

Musikalische Gegendemo zum Asyl-Protest in Stötteritz - für ein Willkommen an Geflüchtete: Demonstration mit Blasmusik, organisiert von „Leipzig nimmt Platz“. © Quelle: Andre Kempner

„Ich fühlte mich, als hätte man den Stecker gezogen“ André Göldner hat den Brustkrebs besiegt.

Lesen Sie dazu: Dass sich André Göldner mal mit der Diagnose Krebs auseinandersetzen muss, damit hätte er nicht gerechnet. Und dann auch noch Brustkrebs.

