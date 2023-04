Der Sonntag in Leipzig: Stadt muss mehrere Millionen Euro für Angestellte zusätzlich bereitstellen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

neue Warnstreiks im städtischen Nahverkehr, in Kitas oder bei der Müllentsorgung sind erstmal vom Tisch. Die letzte zähe Verhandlungsrunde im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes hat eine Einigung gebracht. Das wird in Leipzig mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Denn der Abschluss, den die Gewerkschaftsmitglieder in einer Befragung vom 4. bis 12. Mai noch bestätigen müssen, wird für die Kommune teuer.

Mit der größten Tariferhöhung seit Jahrzehnten im öffentlichen Dienst wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bund und Kommunen der drastische Anstieg der Verbraucher- und Energiepreise abgefedert. Zunächst sollen steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro die Auswirkungen der Inflation dämpfen. Die ersten 1240 Euro daraus gibt es im Juni. Ab Juli und bis Februar 2024 sollen dann monatlich jeweils 220 Euro fließen. Hier lesen Sie weitere Details zu den Eckpunkten der Verhandlungen.

Bürgermeister Ulrich Hörning, der die Stadt Leipzig bei den Verhandlungen in Potsdam vertrat, nennt die Folgen der Verhandlungsergebnisse „herausfordernd“. Auf die Stadt kommen Mehrbelastungen in Höhe von 45 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr zu. Meinem Kollegen Mathias Orbeck sagte Hörning dazu am Sonntag:

Das müssen wir uns kritisch anschauen und sehen, ob wir den gewünschten Zeitplan einhalten können oder auf die Bremse treten müssen. Ulrich Hörning, Leipzigs Verwaltungsbürgermeister (SPD)

Im städtischen Etat sind aktuell Personalkosten von rund 540 Millionen Euro, 2024 dann von rund 550 Millionen Euro eingeplant, inklusive einer bislang prognostizierten zweiprozentigen Tarifsteigerung. Da diese nun deutlich höhere ausfalle, werden in diesem Jahr zehn Millionen Euro, im kommenden Jahr 35 Millionen Euro zusätzlich notwendig.

Die ersten Reaktionen aus Leipzig zur erzielten Einigung enthielten weitgehend Zustimmung. Die Vorsitzenden der SPD Leipzig, Holger Mann und Irena Rudolph-Kokot: „Es ist gut, dass das Schlichtungsergebnis von den Tarifvertragsparteien im Wesentlichen übernommen wurde. Es bewegt sich für beide am Rand des Erträglichen, ist aber ein fairer Kompromiss. Ein weiterer langer Arbeitskampf hätte auf allen Seiten Kräfte gebunden, ohne echte neue Einigungsspielräume zu schaffen.“

Auf Twitter hagelte es jedoch auch Kritik. Dazu können Sie hier nachlesen.

Bild des Tages

Margot Schwotzer ist mit 90 Jahren die älteste Teilnehmerin beim 45. Leipzig-Marathon. Sie startete noch für die vier Kilometer Laufstrecke. © Quelle: Heiko Rebsch/dpa

Lesen Sie dazu: In Leipzig findet einer der ältesten Citymarathons Deutschlands statt. Nach drei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung wird in der Messestadt wieder den ganzen Tag in den unterschiedlichsten Disziplinen gelaufen. Hier geht‘s zum Text.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Spurensuche zur Buchmesse: Jedes Jahr erscheinen zehntausende neue Bücher. Wer sie kauft, braucht Platz. Viele werfen alte Bücher aber nicht weg, sondern tragen sie zum Flohmarkt, ins Antiquariat, zu Bücherschränken. Aber was passiert dann mit damit? Eine Spurensuche. Jedes Jahr erscheinen zehntausende neue Bücher. Wer sie kauft, braucht Platz. Viele werfen alte Bücher aber nicht weg, sondern tragen sie zum Flohmarkt, ins Antiquariat, zu Bücherschränken. Aber was passiert dann mit damit? Eine Spurensuche. Lesen

Zeitarbeit in Kliniken: Leiharbeit in der Pflege steht massiv in der Kritik. Aber gibt es auch Vorteile? Wie stehen Kliniken in Leipzig und Sachsen zu dem Thema, und wie soll es weitergehen? Leiharbeit in der Pflege steht massiv in der Kritik. Aber gibt es auch Vorteile? Wie stehen Kliniken in Leipzig und Sachsen zu dem Thema, und wie soll es weitergehen? Eine Analyse. Arnhild Tontsch kennt beide Seiten – die Arbeit in einem Leipziger Krankenhaus und den Job bei einer Zeitarbeitsfirma. Warum hat sie die Klinikanstellung aufgegeben, und wie blickt sie auf die Debatte um Leihkräfte? Lesen

Superstar Helene Fischer und Leipzig: Mit Autogrammstunden fing sie mal klein an, mittlerweile ist sie ein Superstar. Leipzig hat für die Karriere von Helene Fischer immer eine wichtige Rolle gespielt. Anfangs konnten die Fans ihrem Idol sogar noch hautnah begegnen. Inzwischen legt sie gigantische Auftritte hin. Mit Autogrammstunden fing sie mal klein an, mittlerweile ist sie ein Superstar. Leipzig hat für die Karriere von Helene Fischer immer eine wichtige Rolle gespielt. Anfangs konnten die Fans ihrem Idol sogar noch hautnah begegnen. Inzwischen legt sie gigantische Auftritte hin. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Karlbrücke ab Montag gesperrt: Die Sanierung der Karlbrücke zwischen Plagwitz und Schleußig beginnt. Für Verkehrseinschränkungen sorgen außerdem Bauarbeiten in der Russenstraße. Die Sanierung der Karlbrücke zwischen Plagwitz und Schleußig beginnt. Für Verkehrseinschränkungen sorgen außerdem Bauarbeiten in der Russenstraße. Hier lesen Sie , welche Straßen in Leipzig in den kommenden Tagen außerdem gesperrt sein werden.

Volles Programm und volle Stadt: Leipzig startet in eine Woche der Veranstaltungen. Die Vorbereitungen für die Leipzig startet in eine Woche der Veranstaltungen. Die Vorbereitungen für die Buchmesse laufen und die ersten Fans für die fünf Helene-Fischer-Konzerte in der Arena reisen an. Was in der letzten Aprilwoche sonst noch los ist, lesen Sie hier

