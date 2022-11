Der Sonntag in Leipzig: Warum es keine Option ist, Kirchen zuzusperren

In Leipzig hat es in den vergangenen Monaten immer häufiger Anschläge auf Gotteshäuser gegeben. Die Vielzahl der Fälle gibt Anlass zur Sorge. Trotzdem sollen die Kirchen Orte bleiben, die denen offen stehen, die Zuflucht, Stille oder einen friedlichen Ort zur inneren Einkehr suchen. Offene Kirchen - auch aus einem weiteren Grund wichtig.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Man darf diesen Unterschied aufmachen: Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen (ob Schmierereien an Häusern, eingeschlagene Fenster an Schulen oder Farbbeutelwürfe auf Polizeireviere) sind allesamt zu verurteilen. Wenn, wie in Leipzig inzwischen nahezu monatlich Angriffe auf Kirchen verübt werden, ist das allerdings eine Eskalationsstufe, die sprachlos macht. Weil sich die Gewalt hier gegen eine Gemeinschaft richtet, die auch den Andersdenkenden die Hand reicht. Kirchen sind Schutzräume. Offene Zufluchtsorte für jene, die in der Gemeinschaft die Kraft suchen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Die in der einsamen Stille ihres Glaubens nach Zuversicht suchen. Oder die Gestrauchelten, die von dieser Gemeinschaft eine zweite Chance erfahren, weil sich dort nicht vorverurteilt werden.

Diese Zufluchtsorte werden vermehrt zur Zielscheibe von Vandalismus, Randale, Beschmutzung. Warum? In den sozialen Netzwerken ist man sich über die Antwort darauf und die Täter schnell einig... Unfug! Auch Gregor Giele, an Propst der katholischen St. Trinitatiskirche ist sich sicher:

Motive und Täterstruktur sind definitiv unterschiedlich. Gregor Giele

Und Tabea Köbsch, Kirchenrätin und Sprecherin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, ahnt, dass die Taten Ausdruck dafür sind, dass wachsende Aggressionen, schwindender Respekt und weniger Hemmungen Tabus zu brechen, eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist, die um das religiöse Feld keinen Bogen macht.

Manchen sind wir zu rechts, anderen wiederum zu links. Tabea Köbsch

Gewalttätige Angriffe als Ausdruck des politischen Protestes verbieten sich. Nicht nur im Hinblick auf Kirchen. Auch Steinwürfe gegen staatliche Einrichtungen oder Beschädigungen von Kunstwerken - inakzeptabel. Wenn sich Protest immer weiter zuspitzt und selbst vor Radikalität oder Zerstörung nicht scheut, dann wird nichts besser. Dann läuft es gewaltig schief. Daran etwas zu ändern, dazu kann auch Kirche beitragen. Indem sie sich wieder stärker einmischt und eine moderierende Rolle in den Diskursen aktueller gesellschaftlicher Debatten einnimmt.

Dafür muss und wird sie ein offener Ort bleiben.

Bild des Tages

Immer wieder den Berg hinauf: Beim 61. Fockberglauf kämpften sich über 250 Athletinnen und Athleten an dem größten Hügel der Messestadt ab. Die Organisatoren sind glücklich, das Wetter hätte besser kaum sein können. Die uralten Rekorde sind zwar nicht gefallen, dennoch konnten sich die jeweiligen Sieger eindeutig vom restlichen Feld absetzten. © Quelle: Dirk Knofe

Klare Sieger beim 61. Fockeberglauf: „Tolles Wetter und tolle Zuschauer“

Zitat des Tages

Das Streben danach, sich im eigenen Körper und in dieser Welt wohlzufühlen, verbindet alle Menschen - egal, woher sie kommen, Frauke Frech, Initiatorin des Grand-Beauty-Salons

Im Grand-Beauty-Salon in Leipzig geht es nicht nur um Farbe, Form und Augenbrauen, sondern um menschliches Miteinander – über Kulturgrenzen hinweg.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Antrittsbesuch in Leipzig: Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev trifft am Montag im Neuen Rathaus mit Oberbürgermeister Burkhard Jung zu einem Gespräch zusammen, zu Beginn des Treffens wird sich der Diplomat in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Außerdem steht ein Besuch der Antonov-Ausstellung am Flughafen Leipzig/Halle auf dem Plan.

Montagsdemo in Leipzig: Auch diesen Montag sind Demonstrationen zu den Themen Ukraine-Krieg und Energiekrise in Leipzig angekündigt. Unter anderem vom Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ um 18.30 Uhr auf dem Augustusplatz vor dem Paulinum.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

