Der Sonntag in Leipzig: Warum neu gebaute Wohnhäuser monatelang leer stehen

Die Nachfrage nach Wohnraum in Leipzig ist unverändert hoch. Der Wohnungsbau boomt. Da fällt es umso mehr auf, wenn in prominente Projekte etwa am Lindenauer Hafen oder in Sellerhausen nach der Fertigstellung einfach niemand einzieht.

Leipzig wächst. Der Wohnungsmarkt ist umkämpft. In gefühlt allen Stadtteilen wird gebaut. Man könnte den Eindruck bekommen, dass sich der Leipziger Wohnungsmarkt langsam Hamburger, Münchner und Berliner Verhältnissen nähert. Was natürlich nicht stimmt. Zumindest aber was die Verfügbarkeit von (geeigneten) Wohnungen betrifft, ist Leipzig schon lange „großstädtisch...“. Seine Wunschwohnung zu bezahlbaren Mieten zu bekommen - eher ein Glücks- und Geduldsspiel als planbar.

Da wundert es schon, wenn Neubauprojekte - darunter solche, die sogar mit einem Architekturpreis ausgezeichnet worden sind - in exklusiven Quartieren monatelang leer stehen. Das Areal „Hafen Eins“ am Lindenauer Hafen ist eins dieser Projekte. 59 Wohnungen sind dort entstanden. Gekrönt mit dem Architekturpreis der Stadt Leipzig. Auch der sächsische Landesverband im Bund Deutscher Architekten (BDA) zeichnete den Entwurf und die Umsetzung durch das Leipziger Büro W&V Architekten als höchst gelungen aus. Nur die Mieter sind nicht eingezogen.

Auch in der Cunnersdorfer Straße in Leipzig-Sellerhausen stehen 26 Wohnungen leer. Und in der Holbeinstraße 32 ist seit Wochen ein bezugsfertiger Neubau unbewohnt. Was ist da los? Reporterkollege Jens Rometsch hat sich diese Adressen genauer angeschaut und mit den Eigentümern gesprochen. Die Erklärungen für den Leerstand sind unterschiedlich. Im Lindenauer Hafen ist eins der Probleme, dass Materialengpässe die Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der Abnahme des Gebäudes zusätzlich verzögerten. Ein größerer Wasserschaden in der Cunnersdorfer Straße brachte die Vermietung dort in Verzug.

Was bei allen Projekten nun außerdem eine zusätzliche Rolle spielen dürfte: stark gestiegene Kreditzinsen und andere Marktveränderungen lassen Interessenten zögerlicher werden. Die Quarterback Immobilien AG hat ein fertiges Objekt in Leipzig-Schleußig noch zurückgehalten, weil man sich Zeit für die Entscheidung lassen wollte, wie man die Wohnungen an den Markt bringt - Eigentumswohnungen oder als Verkauf mit anschließender Vermietung.

Bei Spätsommerwetter sind am Sonntag hunderte Schaulustige zur B-2-Brücke geströmt, um dort Position für mehrere Stunden zu beziehen. Von dort aus hatte man den besten Blick auf das Eindrehen einer Brücke, die künftig die A 72 überspannt. © Quelle: Julia Tonne

Hier lesen Sie, was an der B2 los war und wie der Einhub der Brücke vonstatten ging.

Wir sind richtig schwer zu schlagen. Örjan Nyland, Torwart RB Leipzig

Weitere Stimmen zum Spiel gegen Bayer Leverkusen lesen Sie hier.

„Lauf gegen Krebs!“ am Reformationstag in Leipzig: Im Vorjahr fand das Benefizevent zugunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig nur virtuell statt. Wegen Corona. Am 31. Oktober ab 10 Uhr geht es bei „Lauf gegen Krebs!“ wieder rund. Start und Ziel am 31. Oktober auf dem Testfeld der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig in der Jahnallee 59. Auftakt ist um 10 Uhr. Vom Sportcampus aus geht es durch den Palmengarten. Ab 8.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Nachmeldung.

Letzte Chance: Montagfrüh stehen sie fest - die „Helden der Region“. Genau genommen waren das die Feuerwehren in der Stadt Leipzig und in den Kommunen in ganz Sachsen schon vorher - Helden. Mit dem LVZ-Voting zur Aktion unterstreichen die Leserinnen und Leser das nur noch einmal. Die letzten Stunden des Votings sind angebrochen. Hier können Sie ihrer Lieblingswehr noch die Stimme geben, die vielleicht darüber entscheidet, welche Wehren die 1000-Euro-Siegprämie kassieren.

Demotag in Leipzigs Innenstadt: Immer wieder montags - auch für den Reformationstag sind sind fünf Demonstrationen und Kundgebungen in der City angemeldet. Auf dem Innenstadtring kann es am frühen Abend zu Verkehrseinschränkungen kommen. Hier lesen Sie in der Übersicht, welche Gruppierungen an welchen Orten zu welchen Themen zu Kundgebungen, Aufzügen und Demonstrationen aufgerufen haben.

Ich wünschen Ihnen einen schönen Abend und einen erlebnisreichen Reformationstag,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

