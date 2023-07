Der Sonntag: Kommt die Mülltonne in Leipzigs Gartensparten?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wer einen Kleingarten in Leipzig gepachtet hat, weiß: Mülltonnen gibt es in den Sparten nicht. Jedenfalls keine, die die Stadtreinigung regelmäßig abholt. Deswegen nimmt jeder Kleingärtner in der Stadt den Müll, den er nicht auf den Komposthaufen schmeißen kann, mit nach Hause und entsorgt ihn dort. Ging immer und es hat sich auch selten jemand darüber aufgeregt.

Nun scheint sich etwas verändert zu haben in Deutschlands Schrebergarten-Hauptstadt (272 Anlagen mit 39.000 Parzellen). In Lindenthal gibt es Beschwerden, dass Sammelplätze in der Nähe mehrerer Anlagen immer wieder zugemüllt werden. Auch die Stadtreinigung Leipzig mache ähnliche Beobachtungen an anderen Stellen in der Stadt. Öffentliche Papierkörbe quellen außerdem oft genug über, weil Gartenpächter ihre Mülltüten dort entsorgen. „Missbräuchlich“, wie die Verwaltung sagt.

Da das ein Dauerproblem zu werden scheint, sucht man nun nach Lösungen. Eine Idee, die zumindest diskutiert werden soll: Kleingartenanlagen sollen, wie jeder private Haushalt an die öffentliche Müllentsorgung angeschlossen werden. Dann kommt die Müllabfuhr auch in die Sparte - was aber auch bedeutet: die Mitglieder zahlen dafür.

Wie realistisch das ist und was Kleingärtner aus Leipzig zu diesen Ideen sagen, hat mein Kollege Klaus Staeubert am Wochenende gefragt - hier geht es zu seinem Bericht.

30.07.2023, Australien, Sydney: Fußball, Frauen: WM, Deutschland - Kolumbien, Vorrunde, Gruppe H, 2. Spieltag im Sydney Football Stadium, die deutsche Mannschaft reagiert nach dem 1:2. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Achtelfinale in Gefahr: Im zweiten Gruppenspiel der Nationalmannschaft kassierten Deutschlands Fußball-Frauen eine knappe Niederlage gegen Kolumbien. Wie geht‘s nun weiter?

Chemnitz ist Hauptstadt der Ukraine-Flüchtlinge: Nirgendwo sonst in Deutschland leben – gemessen an der Größe der Stadt – so viele vor dem Krieg geflohene Ukrainer wie in Chemnitz. Hier zeigt sich, wie die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniert – und warum sie manchmal dauert. Drei Geschichten. Lesen

Lehrermangel in Sachsen: Unternimmt der Freistaat Sachsen genug gegen den Lehrermangel? Studierende sagen: Nein. Angehende Lehrkräfte sind vom Umgang mit ihnen enttäuscht und fordern mehr Engagement in der Bildungsverwaltung. Lesen

„Dahin, wo es weh tut": Der Literaturwissenschaftler und -kritiker Jörg Magenau veröffentlichte 2005 eine Biografie über den jetzt im Alter von 96 Jahren verstorbenen Schriftsteller Martin Walser. Im Interview erinnert er sich an einen zugewandten Menschen, der seinen Finger aber gern in die Wunde hielt. Lesen

Das ändert sich im August: Am Montag geht der Juli schon wieder vorbei – und damit stehen auch einige Änderungen in ganz verschiedenen Lebensbereichen vor der Tür. Sport- und Krimifans können sich auf die Rückkehr zweier Klassiker freuen. Im August heißt es aber auch Abschiednehmen von einem bekannten Leuchtmittel. Lesen

Deen & Blumenstein im Ilses Erika: Die beiden Mitglieder des Leipziger Indie-Folk-Duo Deen & Blumenstein tun am Montag wieder das, was die beiden Vollblut-Musiker am liebsten tun: auf der Bühne stehen und performen. Im Gepäck: treibende Melancholie und ihr 2022er Album „The Bar We Met". Was sonst noch in der neuen Woche in Leipzig los ist - hier

Neue Baustellen in Leipzig: Auch wenn in Leipzig schon wichtige Sommerbaustellen gestartet sind, kommen ab Montag neue hinzu. Neben der Essener Straße sollten Verkehrsteilnehmer die Zwickauer und die Gießerstraße im Blick behalten. Lesen

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Rest-Sonntag und einen guten Start in die erste Augustwoche,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

