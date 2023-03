Der Sonntag: Leipzig hat einen unterschätzten Schatz

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es ist keine Übertreibung, wenn man sagt: In der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig findet man alles, was in den vergangenen gut 100 Jahren in Deutschland je veröffentlicht wurde. Es ist ein Fakt.

Die Deutsche Nationalbibliothek ist die zentrale Archivbibliothek Deutschlands. „Wir sammeln, dokumentieren und archivieren alle Medienwerke in Schrift, Bild und Ton, die seit 1913 in und über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Ob Bücher, Zeitschriften, CDs, Schallplatten, Karten oder Online-Publikationen – wir sammeln ohne Wertung, im Original und lückenlos.“ So steht es auf der Internetseite der Einrichtung. Fast 45 Millionen Titel zählt der Bestand. Da den Überblick zu behalten, ist die Stärke der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bibliothek.

Die öffnete anlässlich ihres 111. Geburtstages die Türen - und der Andrang war riesig. Den ganzen Tag über bildete sich vor dem Haupteingang eine lange Warteschlange.

Wir sind sehr positiv überrascht vom großen Interesse. Stephanie Jacobs, Direktorin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums

Dass das Interesse an den Schätzen, die in tausenden Regalen und auf Speichermedien lagern, sonst vergleichsweise überschaubar ist (etwa 200 Nutzerinnen und Nutzer kommen täglich in die Nationalbibliothek), überrascht dann doch etwas. Aber das ändert sich jetzt vielleicht, nachdem so viele Besucherinnen und Besucher am Sonntag erfuhren, was man in der DNB alles bekommt.

Wir haben uns von den Expertinnen und Experten fünf Möglichkeiten erklären lassen, wofür und wie man den Bestand der Nationalbibliothek privat nutzen kann.

Zum Lernen: Viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende schätzen die Arbeitsatmosphäre und Ruhe der acht Lesesäle. Die sind in Fachrichtungen unterteilt. Zum Beispiel gibt es einen für Medizin und Naturwissenschaften, einen anderen für Geistes- und Sozialwissenschaften. Standardwerke, Fachlexika, Handbücher stehen hier dauerhaft in den Regalen und müssen nicht extra bestellt werden. Zum Forschen: Vor allem von etlichen alten Veröffentlichungen lassen sich nur noch in der Nationalbibliothek Ausgaben finden. Über die Jahrzehnte ändern sich Forschungsfragen, und es stellt sich beispielsweise als Glücksfall heraus, dass niemand die sogenannte „Schund- und Schmutzliteratur“ der 1920er-Jahre weggeworfen hat. Zum Mitmachen: Im Buch- und Schriftmuseum sowie in der Anne-Frank-Shoah-Bibliothek sind Kinder und Jugendliche ausdrückliches Zielpublikum. Kreativ-Workshops und Führungen greifen dabei auf etlichen Wegen auch in den Bereich für Erwachsene über. Am häufigsten nutzen Schulklassen und Kindergärten mit ihren Vorschülern das Angebot. Doch Familien können auch ganz privat kostenfreie Führungen buchen, sogar für sehr kleine Gruppen. Zum Schmökern: Krimis, Thriller, Liebesromane – die Mehrzahl der Bücher der Nationalbibliothek wurde nicht mit dem Ziel höherer Bildung verfasst, sondern soll einfach nur unterhalten. Wer auf der Suche nach einem Schmöker ist, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und vielleicht selbst antiquarisch schwer zu finden ist: Die Deutsche Bücherei hat das Buch vorrätig. Zum Musikhören: 2010 und 2011 zog das Deutsche Musikarchiv von Berlin nach Leipzig um. Seither zählen mehr als drei Millionen Tonträger und Musiknoten in Leipzig zum Bestand, darunter auch auch Schellackplatten und Rollen für selbstspielende Klaviere. Neben Kopfhörern und Hörkabinen steht ein kleines Zimmer mit Surround-Klang zur Verfügung.

Zum Tag der offenen Tür der Deutschen Nationalbibliothek am Sonntag in Leipzig bildeten sich lange Menschenschlangen vor dem Eingang. Die Einrichtung feiert ihren 111. Geburtstag. © Quelle: Dirk Knofe

Zitat des Tages

Ich habe nicht aufhören wollen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste. Ich war krank. Max Eberl, RB-Sportdirektor über seinen Ausstieg bei Borussia Mönchengladbach

Lesen Sie dazu: Für Max Eberl war die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach eine besondere. Am Tag danach stand der Sport-Geschäftsführer der Sachsen im Sport1-„Doppelpass“ Rede und Antwort.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Alyona Alyona im Werk 2: Die wortgewaltige ukrainische Rapperin Die wortgewaltige ukrainische Rapperin Alyona Alyona tritt am Montag im Werk 2 auf . Bereits seit zehn Jahren macht die Kindergärtnerin aus einer Kleinstadt nahe Kyiv Musik, doch erst durch ihr Debütvideo „Ribki“, das im Oktober 2018 zu einem viralen Hit wurde, wurde sie in ihrer Heimat über Nacht zur Hip-Hop-Sensation.

Rundfunkrat wählt MDR-Intendant: Der Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) will am Montag einen neuen Intendanten wählen . Einziger Kandidat ist nach Angaben des Gremiums der bisherige Verwaltungsdirektor Ralf Ludwig. Die seit 2011 amtierende Intendantin Karola Wille steht für eine dritte sechsjährige Amtszeit nicht zur Verfügung. Ihr Vertrag endet am 31. Oktober.

