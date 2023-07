Der Sonntag: Leipzigs Südraum und Deutschlands größter Solarpark

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

die Umgestaltung und Renaturierung des Leipziger Südraums ist sicher eines der spannendsten Landschaftsprojekte in Deutschland. Vor gut einem Vierteljahrhundert noch schwer vom Braunkohle-Abbau geprägt, wird er seit der Jahrtausendwende zunehmend zur Leipziger Seenlandschaft. Zur Freude und Begeisterung vom Einheimischen und Touristen, die zwischen Cospudener-, Zwenkauer- und Markkleeberger See viele Angebote zur Erholung vor den Toren einer Großstadt nutzen. Doch so ganz lässt das Thema Energiegewinnung die Region nicht los. Reporter Josua Gerner hat in Lobstädt, einem Ortsteil von Neukieritzsch (Kreis Leipzig), recherchiert und schreibt in seiner Reportage über die Konstellationen rund um den geplanten größten Solarpark Deutschlands.

Der Solarpark Witznitz bei Neukieritzsch, im Hintergrund das Kohlekraftwerk Lippendorf. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Wer steckt hinter dem Mega-Projekt? Was sagen die Menschen in der Region? Können die geplanten Jobs für das Betreiben der Solaranlage die wegfallenden Arbeitsplätze in der Braunkohle-Wirtschaft ersetzen? Mit den Antworten auf diese Fragen fängt der LVZ-Reporter die Stimmung rund um den einstigen Kohle-Ort Neukieritzsch ein und schreibt über ein Vorhaben, das in einigen Jahren als Wegweiser für die Energiewende im Südraum Leipzig stehen könnte. Wobei es aber auch kritische Stimmen gibt, demnach der Ort vom Solarpark Witznitz kaum profitieren werde.





Bild des Tages

Volle Starterfelder und packende Wettkämpfe: Der 40. Leipziger Triathlon zog am Wochendende wieder tausende Zuschauer und Athleten zum Kulkwitzer See vor die südwestlichen Tore der Stadt. © Quelle: Dirk Knofe





Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

WM-Start: Für die deutschen Fußballerinnen geht es um erste Punkte. Gegner zum Auftakt ist WM-Debütant Marokko, Anstoß ist um 10.30 Uhr, das ZDF überträgt live.

Besuch bei Leipziger Leuchtenbau; Torsten Herbst, Dresdner FDP-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Bundevorstand, informiert sich bei der Traditionsfirma über aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen.

Ich wünsche Ihnen einen noch angenehmen Sonntagabend und einen guten Start in die letzte Juli-Woche.

André Böhmer. Reporter für Wirtschaft





