Der Streit um einen Schulnamen - der Montag in Leipzig

es gibt Streit - um eine Leipziger Schule. Genauer gesagt um den Namen der Schule. Im Fokus steht die Georg-Schumann-Schule - und irgendwie auch die Petrischule. Worum genau geht es?

Am Anfang steht erstmal etwas Gutes: Die Georg-Schumann-Schule soll im Sommer in den Dösner Weg umziehen und Teil eines neuen Bildungszentrums werden. Der jetzige Sitz in der Glockenstraße wird hingegen saniert und später neu bezogen. Von der Petrischule. Dass die Schule ihren Namen mitnimmt, liegt nahe.

Wie soll das aber geschehen, wenn wir das Andenken an Menschen ausblenden, die unter Einsatz ihres Lebens gegen Faschismus und Krieg Widerstand geleistet haben? Das käme einer zweiten Hinrichtung dieser Menschen gleich. Horst Schumann, Enkel von Georg Schumann über die Notwendigkeit einer antifaschistischen Erinnerungskultur

Doch die Linke will das verhindern. Denn der Widerstandskämpfer Georg Schumann lernte von 1893 bis 1899 in dem Gebäude. 1941 baute er eine der größten kommunistischen Widerstandsgruppen auf und wurde 1945 im Konzentrationslager hingerichtet. Deswegen sollte die Schule auch weiter an ihn erinnern, so die Fraktion. Dem stimmen auch Schumanns Enkel zu. Sie haben sich deswegen mit einem Brief an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gewandt.

Die Diskussion könnte nun höhere Wellen schlagen, berichtet mein Kollege Mark Daniel - und demnächst vom Leipziger Stadtrat besprochen werden.

Kein Bahnstreik, aber Zugausfälle: Nach der Kehrtwende beim Arbeitskampf waren am Montag in Leipzig die Meisten darauf eingestellt. Trotzdem fuhren nicht alle Züge wie gewohnt. © Quelle: Kempner

Wie die Stimmung am Hauptbahnhof war, lesen Sie hier.

Aufwind bei Windkraft? Sachsen hat im ersten Quartal 2023 mehr Windkraft-Anlagen genehmigt. Um die Klimaziele zu erreichen, ist das aber immer noch zu wenig, Sachsen hat im ersten Quartal 2023 mehr Windkraft-Anlagen genehmigt. Um die Klimaziele zu erreichen, ist das aber immer noch zu wenig, erklärt Andreas Debski

Mutmaßliche Rechtsterroristen wollten wohl Menschen töten : Die Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen eine Gruppe mutmaßlicher Rechtsterroristen aus Thüringen. Die vier Männer hatten demnach den Plan, politische Gegner zu töten. Ihnen werden auch Taten in Leipzig zur Last gelegt, : Die Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen eine Gruppe mutmaßlicher Rechtsterroristen aus Thüringen. Die vier Männer hatten demnach den Plan, politische Gegner zu töten. Ihnen werden auch Taten in Leipzig zur Last gelegt, berichtet Denise Peikert

Der Milieuschutz und das Scheibenholz: Um Mieterinnen und Mieter vor Luxus-Sanierungen und Verdrängung zu schützen, will Leipzig in Teilen der Südvorstadt Grundstückseigentümer stärker an die Kandare nehmen. Doch was hat die Galopprennbahn damit zu tun? Um Mieterinnen und Mieter vor Luxus-Sanierungen und Verdrängung zu schützen, will Leipzig in Teilen der Südvorstadt Grundstückseigentümer stärker an die Kandare nehmen. Doch was hat die Galopprennbahn damit zu tun? Klaus Staeubert führt es aus.

Spatenstich : Am Flughafen Leipzig/Halle soll eine : Am Flughafen Leipzig/Halle soll eine CO2-neutrale Flugzeug-Endmontagelinie entstehen. Zum Spatenstich am Dienstag kommt unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Grünes Gewölbe : 2019 sollen sechs Menschen in das Museum eingebrochen sein - jetzt sollen die Täter bestraft werden. Ab 9.45 Uhr wird mit dem Urteil gegen die Angeklagten gerechnet.

Pandemie: Waren die Corona-Regeln rechtens? Darüber entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es geht um Verordnungen vom Herbst 2020 aus Sachsen und dem Saarland.

