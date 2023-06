﻿„Vermummt euch!“ – Der „Tag X“ in Leipzig wird noch nachwirken

Am „Tag X“ und um diesen herum eskalieren Proteste, kommt es zu gewaltsamen Zusammenstößen – vor allem im Leipziger Süden. Leipzig wird noch Tage brauchen, um alles aufzuarbeiten. Ein vorläufiger Bericht von den LVZ-Demo-Reportern.

Leipzig. Am Ende dieser Samstagnacht, etwa gegen 0 Uhr, zieht ein Pizzalieferant Barrikaden von der Straße. Dass seine Pizzeria ausgerechnet „Revolution“ heißt, ist ein witziger Zufall. Interessanter ist, dass gewaltsame Proteste in Connewitz so alltäglich geworden sind, dass einige angesichts brennender Straßenbarrikaden denken, das Leben ginge einfach so weiter.