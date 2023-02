Der Valentinstag in Leipzig: Blumen, Döner - alles teurer

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Energiemarkt und die in der Folge höheren Preisen erreichen auch Bereiche, in denen man diesen Zusammenhang nicht auf den ersten Blick vermutet hätte.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie ihre Partnerin oder ihren Partner heute zum Valentinstag überrascht? Möglicherweise hatten Sie dabei die naheliegendste Idee und sind in den Blumenladen gegangen - und hoffentlich nicht gleich rückwärts wieder rausgefallen... Blumen sind teuer geworden. Sehr viel teurer mitunter: Eine hochwertige, langstielige rote Rose mit großem Kopf kostet 5 bis 8 Euro – pro Stück! „Abartig teuer“, sagt selbst Karsten Hallebach vom Floristikgeschäft „Saltoflorale“ in der Katharinenstraße.

Was haben Rosen mit der Krise zu tun? Ganz einfach: Die Blumen kommen im Winter aus Gewächshäusern, die beheizt werden müssen. Wegen der hohen Energiepreise hätten manche Anbaubetriebe die Produktion eingestellt oder heruntergefahren und ihre Gewächshäuser nicht mehr beheizt. Dadurch sind insgesamt weniger Blumen auf dem Markt, für die jetzt eine große Nachfrage besteht. Welche (sparsameren) Ideen die Leipzigerinnen und Leipziger zum Valentinstag hatten, können Sie in dieser Videoumfrage nachschauen, die am Montag in der Innenstadt entstanden ist.

Apropos teurer. Wer sich für einen Döner als Valentins-Dinner entscheidet, weil der Restaurantbesuch wegen der hohen Abschlagszahlungen für die Energie nicht drin ist: Ja, richtig - auch Döner sind teurer geworden. Als wir vor zehn Monaten in Leipziger Imbiss- und Bistroläden nachgefragt haben, waren die Preise schon auf (für Leipzig noch unübliche) fünf Euro und mehr gestiegen. Heute sagt ein Imbissbetreiber in Leipzig:

Wer heute einen Döner unter 6 Euro anbietet, kann sich unmöglich auf dem Markt halten. Keywan Ebrahimi, Globus-Döner Leipzig

In der Stadt gibt es kaum einen Anbieter, bei dem der Preis für den Döner noch Vor-Krisen-Niveau hat. Die Preise für Lebensmittel, hohe Mieten, hohe Energiekosten und der Mindestlohn sind die Ursachen. Durch die Krise und ihre Folgen droht dem Produkt Döner ein Image-Verlust. In der Imbiss- und Fast-Food-Branche galt der Kebab im Brot nicht nur als ziemlich gesunde, sondern auch als recht preiswerte Variante, um ordentlich satt zu werden. Einige Kunden schimpfen und reden von Wucher. Die Dönerbranche in Leipzig appelliert an das Verständnis der Menschen. Jeder erlebe es im Supermarkt selbst, wie die Preise gestiegen sind. Um den Preis für einen Döner niedrig zu halten, bliebe den Imbissbetreibern nur ein Ausweg, den keiner will: Die Qualität senken.

Eine der größten tropischen Pflanzen der Welt erblüht aktuell in Leipzig. Die sogenannte Teufelszunge treibt ihre riesige Blüte aus. Sie ist bereits größer als 1,70 Meter und wird in den kommenden Tagen im Schulbiologiezentrum Leipzig voll erblühen. © Quelle: Stadt Leipzig

Hier erfahren Sie weitere Details dazu.

Streik in Leipzig: Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Arbeitsniederlegungen in Leipzig aufgerufen. Sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltungen als auch Kolleginnen und Kollegen der Leipziger Verkehrsbetriebe sollen am Freitag, 17. Februar, in den Streik gehen. Die ersten Infos dazu - Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Arbeitsniederlegungen in Leipzig aufgerufen. Sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltungen als auch Kolleginnen und Kollegen der Leipziger Verkehrsbetriebe sollen am Freitag, 17. Februar, in den Streik gehen. Die ersten Infos dazu - Lesen

Sie wollen das Klima retten und bringen durch ihre Aktionen auch Menschenleben in Gefahr: Leipziger Klimaaktivisten haben im Waldstraßenviertel die Reifen von mindestens 54 SUV plattgemacht. Ein betroffener Fahrer wäre deshalb um ein Haar verunglückt, hat die Polizeidirektion Leipzig ermittelt. und bringen durch ihre Aktionen auch Menschenleben in Gefahr: Leipziger Klimaaktivisten haben im Waldstraßenviertel die Reifen von mindestens 54 SUV plattgemacht. Ein betroffener Fahrer wäre deshalb um ein Haar verunglückt, hat die Polizeidirektion Leipzig ermittelt. Lesen

Kritik an Polizei und Staat: Die Demonstration „Leipzig leuchtet – Für Demokratie und Menschenrechte“ am 30. Januar hat ein Nachspiel. Die Antifaschismus-Beauftragte des Studierenden-Rats hatte bei der Kundgebung Polizeieinsätze kritisiert und behauptet, der Staat vertrete nur Interessen von Großkonzernen. Dafür erntete sie Kritik. Der StuRa fühlt sich aber zu Unrecht angegriffen. Die Demonstration „Leipzig leuchtet – Für Demokratie und Menschenrechte“ am 30. Januar hat ein Nachspiel. Die Antifaschismus-Beauftragte des Studierenden-Rats hatte bei der Kundgebung Polizeieinsätze kritisiert und behauptet, der Staat vertrete nur Interessen von Großkonzernen. Dafür erntete sie Kritik. Der StuRa fühlt sich aber zu Unrecht angegriffen. Lesen

Das RB-Telegramm: Alle News rund um Fußball-Bundesligist RB Leipzig gibt es jetzt bei der LVZ im Telegramm-Format - ständig aktualisiert. Top-News heute: Der Verein beschäftigt sich in diesen Stunden mit Augenzeugen-Berichten und der Frage diverser Leipzig-Fans, ob auswärtigen Anhängern der Zugang in den neutralen C-Block verwehrt werden kann. Alle News rund um Fußball-Bundesligist RB Leipzig gibt es jetzt bei der LVZ im Telegramm-Format - ständig aktualisiert. Top-News heute: Der Verein beschäftigt sich in diesen Stunden mit Augenzeugen-Berichten und der Frage diverser Leipzig-Fans, ob auswärtigen Anhängern der Zugang in den neutralen C-Block verwehrt werden kann. Lesen

Konfetti nur auf dem Markt: Das Leipziger Narrenvolk freut sich auf den 24. Leipziger Rosensonntagsumzug. Am 19. Februar fahren die Wagen durch die Innenstadt, als Abschluss und Höhepunkt der diesjährigen Karnevalssaison. Lesen Sie hier, wo Konfetti und Bonbons fliegen – und wo aus Sparzwängen möglichst nicht. Das Leipziger Narrenvolk freut sich auf den 24. Leipziger Rosensonntagsumzug. Am 19. Februar fahren die Wagen durch die Innenstadt, als Abschluss und Höhepunkt der diesjährigen Karnevalssaison. Lesen Sie hier, wo Konfetti und Bonbons fliegen – und wo aus Sparzwängen möglichst nicht. Lesen

Man kann nichts überbrücken, man hat keine Zeit zu trauern und es gibt keine Hilfen. Annie Brückner, Mutter des verstorbenen Liam (7) aus Rackwitz

Lesen Sie dazu: Nach dem Tod des kleinen Liam (7) aus Rackwitz kommt die Familie nur schwer zur Ruhe. Zur Trauer kommt jetzt die Bürokratie. Die Krankenkasse fordert zu viel gezahltes Pflegegeld zurück, da ist der Tod Liams noch keine drei Wochen her. Die Forderung der Kasse ist legitim, aber die Familie kritisiert den Zeitpunkt. Lesen

In der Bundespressekonferenz in Berlin soll offiziell verkündet werden, welche Stadt den Zuschlag für die Errichtung des soll offiziell verkündet werden, welche Stadt den Zuschlag für die Errichtung des Zukunftszentrums für europäische Transformation und Deutsche Einheit nach der Jury-Entscheidung am heutigen Abend erhalten wird.

Der Energiepreisdeckel für Gas wird ab Mittwoch europaweit greifen. Davon betroffen ist auch die wird ab Mittwoch europaweit greifen. Davon betroffen ist auch die Energiebörse EEX - European Energy Exchange in Leipzig als bedeutender Gashandelsplatz. Ziel ist, den Preisdeckel so umzusetzen, dass trotz Markteingriff die Liquidität der Gasmärkte und deren Funktionsfähigkeit erhalten bleiben.

