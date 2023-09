Der Zschampert wird bei Leipzig ins alte Flussbett zurückverlegt

Kommentar

Demo-Verpflichtung an Leipziger Schule? Seltsame Konfliktbewältigung

Mark Daniel

Ein Lehrer an der Gerda-Taro-Schule in Leipzig wird kritisiert, weil er sein Klasse zur Teilnahme an einer Demo verpflichtet hat. Ein Elternteil ist in Aufregung – auch das Kultusministerium spart nicht mit Kritik. Dass der Lehrer politisch indoktrinieren wollte, daran zweifelt aber unser Kommentator.