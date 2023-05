﻿Leipzigs Flugzeugwerk will groß rauskommen – doch daran gibt es auch Zweifel

Kostenfrei bis 18:03 Uhr lesen

Griechischer Abend

Gastronomie in Eilenburg: Gartenlokal „Poseidon an der Amsel“ hält sich seit einem Jahr – wie geht es weiter?

Sieben Jahre lang stand das Lokal leer: Die neuen Inhaber sind mit der Pacht des „Poseidon an der Amsel“ in der Kleingartensiedlung Bürgergarten in Eilenburg von Anfang an ein Wagnis eingegangen. Abseits von Google-Karten, mitten im Grünen, verkaufen sie seit einem Jahr griechische Speisen. Funktioniert das?