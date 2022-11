Bis zur 62. Minute herrschte weitgehend Ruhe in Leipzigs Fußball-Kneipen. Dann traf Morata in den Kasten der deutschen Mannschaft. Und die ohnehin sehr zahlreichen Spanien-Fans in der Messestadt gerieten aus dem Häuschen. 20 Minuten später drehte die Stimmung klar, aber alle gingen ganz happy nach Hause.

