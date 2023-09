Für 29 statt 49 Euro sollen Leipzigerinnen und Leipziger mit sehr niedrigen Einkommen künftig bundesweit den Nahverkehr nutzen können. Die LVZ weiß, wer das ermäßigte Ticket bekommen und ab wann es gelten soll.

Leipzig. Menschen mit besonders niedrigem Einkommen sollen vom kommenden Jahr an in Leipzig das Deutschlandticket 20 Euro billiger bekommen. Darauf haben sich die Stadt Leipzig und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nach Angaben aus dem Dezernat von Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) verständigt. Bleibt der bundesweit einheitliche Preis für den Fahrschein bei 49 Euro, können Leipzigerinnen und Leipziger mit wenig Einkommen dann für 29 Euro den Nahverkehr über Stadt-, Kreis- und Landesgrenzen hinweg in ganz Deutschland nutzen. Einen bundeseinheitlichen Sozialtarif für das Deutschlandticket gibt es bislang nicht.