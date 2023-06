﻿Deutschland-Ticket: Leipziger Verkehrsbetriebe wollen für Pendler attraktiver werden

Leipzig. Das neue Deutschland-Ticket hat die Abonnenten-Struktur der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) erheblich umgekrempelt: Zehntausende Kunden sind von teuren LVB-Abos auf den kostengünstigen 49-Eur0-Fahrschein umgestiegen. Die Neukunden-Gewinnung liege aber leicht unter dem Branchendurchschnitt von acht Prozent, wie LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg auf einer Pressekonferenz des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) im Congress Center auf der Neuen Messe berichtete.

LVB: 77.600 Deutschland-Tickets verkauft

Besonders stark ist das Wechselverhalten zum Deutschland-Ticket bei den Senioren-Abos der LVB ausgefallen, gefolgt von den Jobtickets und den sogenannten Standard-Abos (siehe Grafiken). „Insgesamt haben wir bislang 77.600 Deutschland-Tickets verkauft“, skizziert LVB-Marketingchefin Sandy Brachmann die Entwicklung. „50 Prozent davon sind umgestellte Abonnements, also von Fahrgästen, die bereits Stammkunden waren. Rund 40 Prozent sind sogenannte Neuabonnentinnen und -abonnenten, die uns in der Vergangenheit bereits hin und wieder oder auch mal regelmäßiger genutzt haben und mit dem Deutschland-Ticket jetzt von unseren teureren und damit einnahmestarken Ticketangeboten in das günstigere Abo gewechselt sind.“

Den Anteil der Neukundinnen und Neukunden, die bisher so gut wie nie Bus und Bahn gefahren sind, beziffert Brachmann mit „zwischen 5 und 10 Prozent“ der Deutschland-Ticket-Käufer. Unscharf ist bislang noch, wie viele von ihnen das neue Ticket nachhaltig nutzen oder nur ein, zwei Monate und es dann wieder kündigen. Diese Zahlen würden erst in einigen Wochen vorliegen, so die Marketingchefin. „Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer noch einen Run auf das neue Deutschland-Ticket geben könnte. Viele Menschen könnten damit auch in den Urlaub fahren wollen.“

„Die Attraktivität des Angebots ist entscheidend“

Kein Geheimnis machen die LVB daraus, dass die Zahl der Neukunden wichtig für die Finanzierung ihrer Angebote ist. „Bei uns stehen im Moment 20 bis 25 Millionen Euro im Risiko – allein an Mindereinnahmen“, skizzierte der kaufmännische LVB-Geschäftsführer Middelberg die Lage. „Aber Bund und Länder haben zugesagt, in diesem Jahr sämtliche Einnahme-Ausfälle auszugleichen. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir am Ende durch das neue D-Ticket keine Verluste haben werden.“

Intern heißt es bei den LVB schon lange, für die Akzeptanz des Deutschland-Tickets sei die Attraktivität des Nahverkehrsangebotes entscheidend, nicht in erster Linie der Preis. Um mehr Käufer für diesen Fahrschein zu gewinnen, will das Unternehmen deshalb jetzt die große Gruppe der Einpendler nach Leipzig stärker umwerben, die derzeit noch zumeist mit dem Auto ins Stadtgebiet rollen.

„Wir werden für Einpendler ein besseres Angebot aufbauen“, sagt Marketingchefin Brachmann. Vor allem an S-Bahn-Stationen sollen neue „Verknüpfungspunkte“ entstehen, an denen Einpendler deutlich leichter in die Busse und Straßenbahnen der LVB umsteigen können. „Wir haben über zehn solche Punkte in Vorbereitung“, berichtet Holger Flache, Leiter für Verkehrsmanagement bei den LVB.

München stellt Ausbaupläne bis 2025 zurück

Geplant sei – entsprechend der Mobilitätsstrategie und des Nahverkehrsplanes der Stadt – mit neuen Linien gezielt S-Bahn-Haltepunkte anzusteuern. „Unter anderem werden wir an der S-Bahn-Station MDR unser Angebot deutlich erweitern“, so Flache. Auch Gewerbegebiete würden besser angebunden, zum Beispiel im Leipziger Norden. „Diese neuen Angebote entstehen ab dem nächsten Jahr. Der Schwerpunkt liegt aber in den Jahren 2025/2026.“ Das Güterverkehrszentrum und der Industriepark Nord würden aber schon „um den Jahreswechsel“ besser erreichbar sein.

Andere deutsche Verkehrsunternehmen gehen anders vor. So war auf der VDV-Jahrestagung zu hören, dass die Münchner Verkehrsbetriebe ihr Ausbauszenario auf das Jahr 2025 zurückgestellt haben. Begründet wurde dies damit, dass wegen der bisherigen Abo-Verluste durch das Deutschland-Ticket dafür kein Geld mehr vorhanden sei. Die Ankündigungen des Bundes seien dafür nicht ausreichend.

Auch die LVB haben Investitionen gestreckt. Geschäftsführer Middelberg erklärte auf der VDV-Jahrestagung, dass die Finanzlage seines Unternehmens angespannt ist. In der Regel dauere es ein bis drei Jahre, bis die Menschen auf ein neues Angebot reagiert haben, sagte er. „Wir wissen zum Beispiel überhaupt noch nicht, wie viele Menschen vom Deutschland-Ticket wieder zurück auf unsere Abos wechseln.“

Verschwindet der neue Fahrschein wieder vom Markt?

Außerdem ist man sich in Leipzig sowie bundesweit nicht sicher, wie lange man mit dem Deutschland-Ticket planen kann, weil die Finanzierung durch Bund und Länder nur bis Ende 2023 gesichert ist. Middelberg: „Deshalb halten wir im Moment immer noch die Rückfallebene aufrecht“ – also Strukturen für den Fall, dass das Deutschland-Ticket wieder vom Markt verschwindet. Auch dies kostet zusätzliches Geld.

Deshalb ist es eminent wichtig, dass Neukunden mehr Geld ins Nahverkehrssystem bringen, so Middelberg. Zusätzlich müssten Bund und Land aber „auskömmlich“ mitfinanzieren – auch über das zugesagte erste Jahr hinaus. „Dass dies notwendig sein wird, zeigen schon die ersten Wochen und Monate.“

