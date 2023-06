﻿Auf diesen Strecken können Sie mit dem 49-Euro-Ticket auch im Intercity reisen

Leipzig. Mit dem Deutschlandticket können Bahnreisende seit Mai kostengünstiger und in verschiedenen Abo-Modellen den Nahverkehr nutzen. Das Ticket galt bislang ausschließlich im Nahverkehr und nicht für ICs und ICEs. Doch diese strikte Regelung gilt nun nicht mehr grundsätzlich: auf ausgewählten Strecken dürfen Besitzerinnen und Besitzer eines 49-Euro-Tickets jetzt auch Intercity-Verbindungen nutzen.

Deutschlandticket in Sachsen auch im IC gültig

In Sachsen wird die Deutsche Bahn zum 1. Juli 2023 die Verbindung zwischen Chemnitz und Dresden für das 49-Euro-Ticket freigeben, teilte eine Sprecherin der DB auf LVZ-Nachfrage mit. Während der Bauarbeiten auf jener Strecke, gelte der Fahrschein dann auch für die Umleitungsstrecke über Riesa nach Chemnitz.

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen ZVMS hatte die Anerkennung des Deutschlandtickets im IC 17 für den Abschnitt Chemnitz – Dresden in seiner Verbandsversammlung am 9. Juni beschlossen. Grundlage dafür waren vorausgegangene Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA).

Wie die DB erklärt, gebe es einzelne Verbindungen, auf denen bereits in den Fernverkehrszügen Fahrkarten des Nahverkehrs anerkannt werden. „Darüber, ob auf diesen Strecken künftig auch das Deutschland-Ticket genutzt werden kann, sind wir aktuell in Gesprächen mit Ländern und Aufgabenträgern“, so eine DB-Sprecherin.

Eine Einigung gibt es bereits für folgende Strecken. Auf diesen Verbindungen gilt das 49-Euro-Ticket:

Rostock–Stralsund

Stuttgart–Konstanz

IC 2075 von Westerland/Sylt nach Niebüll (Werktags außer Samstag)

Freilassing–Berchtesgaden

Bremen Hbf–Emden Außenhafen/Norddeich Mole

Erfurt–Gera

Überblick über die Strecken der Deutschen Bahn, auf denen auch im IC das Deutschlandticket verwendet werden kann. © Quelle: IC-Strecken mit Freigabe für den Nahverkehr. Deutsche Bahn

Laut Deutscher Bahn werde aktuell über die Anerkennung des 49-Euro-Tickets für weitere IC-Verbindungen beraten. „Wir sind zuversichtlich, dass wir wie bereits beim 9-Euro-Ticket auch auf weiteren Verbindungen eine Lösung im Sinne der Fahrgäste finden werden“, kündigte die DB-Sprecherin an.

Der Vorschlag, die Intercity-Zugverbindung (IC) zwischen Halle und Magdeburg in das Deutschlandticket einzubinden, stößt jedoch im Magdeburger Verkehrsministerium auf Ablehnung. Eine solche Lösung sehe das Land Sachsen-Anhalt nicht vor, sagt Peter Mennicke, Pressesprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales.

Weitere Streckenfreigaben fürs 49-Euro-Ticket in Planung

Die Deutsche Bahn rät, sich in der digitalen Reiseauskunft oder in der App „DB Navigator“ zu informieren: Ob das Deutschland-Ticket auf den besagten Fernverkehrsstrecken anerkannt wird, werde die Deutsche Bahn dort in der Fahrplanauskunft veröffentlichen, hieß es.

