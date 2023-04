Kritik an digitalem Deutschlandticket – in Leipzig gibt es aber eine Lösung

Leipzig. Der Fahrgastverband Pro Bahn und die Verbraucherzentrale kritisieren, dass es das Deutschlandticket derzeit nur in digitaler Form zu kaufen gebe. Kunden ohne Smartphone oder Internet hätten das Nachsehen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. „Es muss für alle Menschen möglich sein, ein Deutschlandticket zu erwerben“, sagte Markus Haubold, stellvertretender Vorsitzender von Pro Bahn Mitteldeutschland.

Tatsächlich lässt sich der eingeführte Fahrschein in einzelnen mitteldeutschen Verkehrsunternehmen lediglich online erwerben – so etwa beim Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Anders als das 9-Euro-Ticket ist das Deutschlandticket grundsätzlich weder an Fahrkartenautomaten noch als gedrucktes Ticket erhältlich. Leipzigerinnen und Leipziger haben allerdings auch analoge Möglichkeiten: Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) bieten eine Chipkarte an, die unter anderem an den Servicezentren per Antragsformular angefordert werden kann.

Lange Wartezeiten vor Service-Zentren des MDV

Genauso sei das auch bei allen weiteren Verkehrsunternehmen des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) möglich, teilte Sprecherin Juliane Vettermann mit. Aber: „Momentan ist mit langen Warte- und Bearbeitungszeiten zu rechnen“, so Vettermann gegenüber der LVZ. „Wir raten Menschen ohne Internet oder Smartphone dazu, die Hilfe von Nachbarn, Verwandten oder Freunden in Anspruch zu nehmen, um das Ticket online zu beantragen.“

„Es müssen unkomplizierte Lösungen durch die Verkehrsunternehmen und Verbünde gefunden werden, wie Fahrgäste kurzfristig auch ohne Internet das Abonnement für das Deutschlandticket abschließen können“, fordern unterdessen die sächsische Verbraucherzentrale und Pro Bahn. Der Zugang zu Mobilität sei ein soziales Grundrecht.