﻿Deutschlandticket – so lief der Start in Leipzig

Leipzig. Das Deutschlandticket ist am 1. Mai an den Start gegangen. Der Fahrschein für 49 Euro pro Monat gilt in Regionalzügen, Bussen und S-Bahnen in der ganzen Bundesrepublik. Große Erwartungen waren in das Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets gesetzt worden. Doch der Start gestaltete sich holprig. Das belegen Recherchen der LVZ vom Montagmorgen im Leipziger Hauptbahnhof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DB-Server überlastet: App streikt am Starttag

Viele Leipzigerinnen und Leipziger versuchten am Morgen des 1. Mai ihr Glück, das erste Mal mit dem Deutschlandticket eine Fahrt mit einer Regionalbahn anzutreten. Wer Probleme hatte und Hilfe brauchte, machte sich wie Axel Hofer auf den Weg ins DB-Reisezentrum im Untergeschoss der Promenaden Hauptbahnhof. Bis 10 Uhr musste der 50-Jährige gemeinsam mit Ehefrau Margit vor verschlossenen Türen warten. Minütlich versuchten beide, sich auf ihren Smartphones in die Deutschland-Ticket-App einzuloggen, um einen Fahrschein zu kaufen. „Wir sind optimistisch, dass das heute noch klappt“, versprühte der gebürtige Bayer Optimismus. Das Ehepaar aus Saint-Afra bei Augsburg hat sich in Leipzig verliebt und eine Wohnung in Leipzig-Seehausen gekauft, um in Sachsen zu leben. „Auf Probe“ weilte das Paar in den vergangenen Tagen in ihren neuen vier Wänden.

Für viele wurde der Onlinekauf des Deutschlandtickets am 1. Mai zum Problem. © Quelle: Christian Modla

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Deutschlandticket das Land erkunden

„Heute fahren wir noch mal zurück in die alte Heimat, bis München mit dem ICE und weiter mit dem Nahverkehr, für den wir das Deutschlandticket das erste Mal nutzen wollen“, erzählte Hofer. Er und seine Frau haben große Lust auf ihre neue Heimatstadt, die sie demnächst erkunden wollen – ebenfalls mit dem neuen Ticket. Sie wollen auch Erkundungstouren in die Landeshauptstadt Dresden unternehmen, die Sächsische Schweiz und Görlitz kennenlernen sowie der Saalestadt Halle einen Besuch abstatten, wo Verwandte des Paares leben. „Auch das Neuseenland interessiert uns sehr. Wie Sie sehen: Wir haben unsere Vokabeln schon gelernt“, sagte der Neu-Leipziger, lächelte und ließ sich wegen der Unannehmlichkeiten am ersten Deutschlandticket-Tag die gute Laune nicht verderben.

Kein Online-Kauf der Deutschlandtickets möglich: Axel und Margit Hofer hofften am 1. Mai, im DB-Reisezentrum in den Promenaden Hauptbahnhof in Leipzig Hilfe zu finden. © Quelle: Christian Modla

Startschwierigkeiten aufgrund der hohen Nachfrage

Der Start des 49-Euro-Tickets lief insgesamt nicht ganz rund. Auf der Webseite der Deutschen Bahn kam es zu einer Störung. „Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu“, hieß zeitweise auf der Seite, auf der Fahrgäste das neue Angebot normalerweise kaufen können. Das Unternehmen sprach überdies von Verzögerungen aufgrund der hohen Nachfrage.

Nach einer Hochrechnung des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) haben weit mehr als 3 Millionen Menschen für den Monat Mai den neuen Fahrschein gelöst, der bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr gilt. Darunter sind dem Verband zufolge 750.000 Menschen, die bisher kein Nahverkehrs-Abo besaßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Hauptbahnhof ist mehr los als sonst

Während in Leipzig viele Buchmesse-Besucher mit Koffern, Tüten und Plüschfiguren zu den Fernzügen nach Hamburg oder München eilten, drängte es viele Einheimische zu den Regionalzügen, die sie zu Ausflugszielen in der näheren Umgebung bringen sollte. Ein Familienvater mit drei Kindern, der auf seine Begleitung wartete, bedauerte, das Deutschlandticket nicht nutzen zu können. „Da meine Töchter alle über 6 Jahre alt sind, benötigen sie ein eigenes Ticket. Das ist uns zu teuer.“

Fahrgäste auf einem Bahnsteig vor einer Regionalbahn auf dem Leipziger Hauptbahnhof am 1. Mai. © Quelle: Christian Modla

Auf die Frage, ob denn heute zum Start des Deutschlandtickets mehr los sei als sonst, antwortete eine Zugbegleiterin der Regionalbahn nach Erfurt kurz und knapp: „Ja, mehr sage ich aber nicht.“ Etwas entspannter reagierten die Mitarbeiter der DB-Sicherheit: „Heute ist es wie an einem ganz normalen Sonntag“, so ein Security-Mann auf dem Querbahnsteig.

Lesen Sie auch

Rentner bekamen Deutschlandticket als Chipkarte per Post

Achim und Beate Wittig aus Leipzig hatten sich ihr Ticket schon vor zwei Wochen Online bestellt und hielten die Chipkarten am 1. Mai in ihren Händen. © Quelle: Christian Modla

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Tag vor ihrer anstehenden Reise erkundeten Achim und Beate Wittig am Montag den Leipziger Hauptbahnhof. „Wir fahren sonst Auto und wollten uns schon mal umsehen, um am Dienstag ohne Stress mit dem Zug nach Erfurt zu reisen“, schilderte der 74-Jährige. Da sie im Mai einige auswärtige Arzttermine erledigen müssen, haben sich die beiden Rentner für das Deutschlandticket entschieden. „Vor zwei Wochen haben wir es online gekauft und postalisch zugeschickt bekommen“, erzählte Beate Wittig. Das Prozedere sei für ältere Leute ein bisschen kompliziert: Nur bis zum 10. eines Monats kann das Ticket gekündigt und zurückgegeben werden. „Wir haben uns das alles genau ausgerechnet und werden es nun einen Monat lang testen. Wir werden sehen, was wir mit Straßenbahn, Bus und S-Bahn erreichen und erkunden können“, ergänzte Achim Wittig, ehemaliger Reichsbahn-Angestellter, der in seiner aktiven Dienstzeit freie Fahrt mit dem Zug hatte.