﻿Durch das Deutschland-Ticket drohen zum Ferienstart noch vollere Züge

Leipzig. Wer in der Ferienzeit mit Bus und Bahn in den Urlaub fahren will, muss mit deutlich mehr Andrang rechnen. Verkehrsexperten erwarten, dass das neue Deutschland-Ticket die Fahrgastzahlen in die Höhe treiben wird. Vor allem Ferienziele im Umfeld von Großstädten würden deutlich stärker frequentiert, heißt es. Aber auch Gegenden wie die Ostsee könnten verstärkt mit dem neuen 49-Euro-Ticket angesteuert werden. Die Deutsche Bahn AG sieht wenig Möglichkeiten für Kapazitätsausweitungen.

Da das neue Deutschland-Ticket nicht für den Fernverkehr zugelassen ist, war lange Zeit ungewiss, wie viele der inzwischen elf Millionen Käufer damit auch in den Urlaub fahren werden. Doch inzwischen gilt als sicher, dass das günstige Ticket auch im Ferienverkehr eine große Rolle spielen wird.

Deutliches Plus bei Ausflugsverkehr erwartet

„Ich erwarte einen erheblichen Ansturm auf Fahrten zu Ausflugsorten rund um die Großstädte“, sagte Ingo Wortmann, Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in dieser Woche auf der Jahrestagung des Verbandes auf LVZ-Anfrage. Er geht auch davon aus, dass die Verkaufszahlen des Tickets in den Ferienmonaten noch einmal deutlich ansteigen werden. Weil der Verband den Verkauf von insgesamt 17 Millionen Deutschland-Tickets prognostiziert hatte, könnten in der Ferienzeit Millionen neue Käufer den Nahverkehrs-Fahrschein erwerben und in die Busse und Bahnen des Nahverkehrs strömen.

Verkehrsexperten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) erwarten darüber hinaus, dass das Ticket auch für weiter entfernte Ziele genutzt wird, zum Beispiel für Fahrten von Sachsen an die Ostsee. Die Käufer würden dann zwar nicht mit originären Fernverkehrszügen fahren, sondern auf Nahverkehrszüge ausweichen, glaubt Sandy Brachmann, Marketingchefin der LVB. „Die Fahrzeitunterschiede sind angesichts der Preiseinsparungen für viele nicht so relevant.“

Bahn empfiehlt Blick auf Auslastungsanzeiger

Die Deutsche Bahn rechnet auch mit weiter steigenden Verkaufszahlen des neuen Fahrscheins. „Das 9-Euro-Ticket war ein dreimonatiger Sprint, mit dem Deutschland-Ticket gehen wir in einen Dauerlauf“, erklärte dort eine Sprecherin. „Bei den Ausflugsverkehren in touristisch attraktive Gebiete rechnen wir an Wochenenden, Feiertagen und insbesondere in den Ferienzeiten mit mehr Reisenden.“

Dem entgegen stünden aber deutlich weniger Pendlerinnen und Pendler, die in der Ferienzeit unterwegs sind. „Dennoch kann es in Einzelfällen sein, dass zu Stoßzeiten nicht alle Fahrgäste in dem gewünschten Zug mitfahren können.“ Die DB AG setze deshalb an reisestarken Wochenenden zusätzliche Servicekräfte ein, die beim Ein- und Ausstieg unterstützen und für Auskünfte zur Verfügung stehen. Auch Fahrradlotsen würden dafür sorgen, dass Reisende die Fahrradabteile gleichmäßig nutzen. „Wir bitten alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt zu informieren. Der Auslastungsanzeiger gibt Auskunft darüber, ob ein Zug stark nachgefragt ist. Vielleicht können Reisende in dem Fall einen anderen Zug wählen.“

Neue Strategie soll Personalnot lindern

Eine Kapazitätsausweitung sei nur bedingt möglich: Im Regionalverkehr rund um die großen Knotenbahnhöfe gebe es keinen Platz für zusätzliche Züge, heißt es. Auch die Infrastruktur sei ohnehin schon sehr stark ausgelastet. „Man müsste versuchen, die gestiegene Nachfrage kurzfristig durch mehr Plätze in Zügen zu lösen, aber auch hier stoßen wir personell und materiell an unsere Grenzen.“

Über diese Personalnot klagen fast alle Unternehmen der Branche. Immer mehr setzen deshalb auf die Auslandsrekrutierung, hieß es auf der VDV-Jahrestagung in Leipzig. Es werde zum Beispiel in Spanien geeignetes Personal angeworben, ausgebildet und mit Sprachkursen für den Einsatz in Deutschland fit gemacht.

Weil inzwischen Länder wie Rumänien als personell „abgegrast“ gelten, würden die deutschen Rekrutierer immer fernere Regionen in den Blick nehmen. „In München rekrutiert ein privates Unternehmen bereits Fahrer in Indien“, berichtete VDV-Präsident Ingo Wortmann.

Rentner und Studenten als Straßenbahnfahrer

Auch deutsche Rentner werden im deutschen Nahverkehr stärker als Fahrer beschäftigt. „Viele wollen das“, schilderte Wortmann. Auch Studenten, die Trambahn fahren, seien wieder stark im Kommen. „Weil es in Deutschland relativ lange dauert, einen Bus-Führerschein zu erwerben, denken Unternehmen auch schon über Außenposten in Österreich nach, wo das viel schneller geht.“ Große Hoffnungen setze die Branche auch auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Bundesregierung.

Erste Marktforschungsergebnisse zeigen, dass die Hauptgründe für den Kauf des Deutschland-Tickets die bundesweite Gültigkeit (41 Prozent) und der günstige Preis (36 Prozent) sind. Immerhin 18 Prozent der Befragten gaben als Kaufgrund an, dass sie damit bewusst auf Autofahrten verzichten. 22 Prozent nannten als Kaufgrund den Umweltschutz.

Haupt-Kaufargument für das Deutschlandticket ist laut einer Umfrage die bundesweite Gültigkeit. © Quelle: Mario Jahn

Deutschland-Ticket forciert die Digitalisierung

Die verfügbaren Daten belegen auch, dass die Kundinnen und Kunden mehrheitlich ein digitales Deutschland-Ticket auf dem Smartphone oder als Chipkarte bevorzugen. Die weit überwiegende Anzahl der Tickets wird online gekauft: über 60 Prozent. Viele Nutzer ordern dabei über eine Webseite (37 Prozent) oder eine App (24 Prozent). Dies hat auch für eine Beschleunigung bei der Digitalisierung vieler Prozesse in den Verkehrsunternehmen und Verbünden gesorgt, heißt es in der Branche.

Das 49-Euro-Ticket kann in Leipzig auch über das LVB-Abo genutzt werden. © Quelle: André Kempner

„Wir in Leipzig arbeiten seit Jahren mit digitalisierten Prozessen und konnten das Ticket von Beginn an auf allen Kanälen, insbesondere online und als LeipzigMove-Wallet, einfach und unkompliziert anbieten“, erklärte Ulf Middelberg, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe. „Und trotzdem arbeiten unsere Kolleginnen und Kollegen im Kundenservice und im Vertrieb seit Wochen unter Volllast, um alle Anfragen rund um das Ticket adäquat zu bearbeiten.“

