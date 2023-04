﻿Zehntausende Abos in und um Leipzig: So geht das Deutschlandticket an den Start

Leipzig. In wenigen Tagen geht das Deutschlandticket an den Start. Viele Tausend Menschen in und um Leipzig haben sich bereits den Fahrschein für 49 Euro pro Monat gesichert. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) berichten zusätzlich von massenhaft Anfragen Leipziger Unternehmen, die das Deutschlandticket als Jobticket für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abonnieren wollen. Einige Zahlen und Fakten kurz vor dem Startschuss.

Viele neue Anfragen: Leipziger Unternehmen beantragen Jobticket

„Unsere Kollegen arbeiten gerade mit aller Kraft zahlreiche Anträge ab“, berichtet LVB-Sprecher Mark Backhaus. Die Rede ist von den Jobtickets. Hunderte Leipziger Unternehmen hätten sich bereits gemeldet, darunter das Klinikum St. Georg und Amazon mit Sitz in Leipzig. Sie würden das Deutschlandticket als Gelegenheit nutzen, um die Mitarbeiterbindung innerhalb der Konzerne zu stärken, vermutet Backhaus. Die Firmen übernehmen mindestens 25 Prozent der Ticket-Preise, die LVB weitere fünf Prozent; entsprechend zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur noch rund 34 Euro pro Monat.

Insgesamt 40.000 Deutschlandticket-Kunden zählten die LVB zum Zeitpunkt der Anfrage Ende April. Etwa drei Viertel davon seien Stammkunden, die von einem anderen Abo zum Deutschlandticket gewechselt sind. Die übrigen rund 10.000 seien demnach Neukunden. „Wir wissen natürlich nicht, ob diese Kunden nicht von einem anderen Anbieter zu uns gewechselt sind“, erklärt Backhaus. Politisches Ziel des Deutschlandtickets sei schließlich, neue Fahrgäste – „autofahrende Menschen“ – zu gewinnen.

Jeder fünfte MDV-Kunde ist gewechselt

Von insgesamt 210.000 Abo-Kundinnen und -Kunden des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) haben sich bisher 43.000 für einen Wechsel zum Deutschlandticket-Abo entschieden – demnach etwa jede fünfte Person. So teilte es das Verkehrsunternehmen Ende April mit. Hinzu kämen ungefähr 20.000 weitere Personen, die den Fahrschein für 49 Euro beim MDV beantragt hatten. „Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei größtenteils um Wanderer aus anderen Tarifproduktgruppen handelt“, sagt Juliane Vettermann, Sprecherin des MDV. „Das heißt, Kundinnen und Kunden, die schon vorher den ÖPNV genutzt haben, aber noch kein Abo hatten.“ Kurzum: Nur wenige davon seien mutmaßlich „echte ÖPNV-Neukundinnen“.

Noch sei es zu früh, um Aussagen zu den Erfolgsaussichten des Deutschlandtickets zu treffen, sagt Backhaus. „Gewinnen wir neue Kunden? Wo kommen die Leute her und werden sie bleiben?“ – diese Fragen seien noch nicht zu beantworten. „Wir rechnen aber damit, dass die Auslastung in den Bussen und Bahnen ab Mai ansteigen wird“, so der LVB-Sprecher. Derzeit liege die Auslastung in den Fahrzeugen der LVB noch ungefähr zehn Prozent unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. „Wir gehen davon aus, dass wir mit der Einführung des Deutschlandtickets wieder die 100 Prozent erreichen.“