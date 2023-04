﻿Deutschlandticket: Diese Ziele erreichen Sie ab Leipzig mit wenigen Umstiegen

Leipzig. Der Weg ist das Ziel – so lautet stets das Motto bei Fernreisen im Regionalexpress. Hier finden Sie einige Reisen ab Leipzig, bei denen sich der Weg in Grenzen hält. Ein Tipp vorweg: Nicht alle Verbindungen bestehen täglich; vor Fahrtantritt sollten die Touren unbedingt über das Auskunftsportal der Deutschen Bahn gecheckt werden.

Mecklenburg-Vorpommern

Leipzig – Stralsund (ein Umstieg): Im Hauptbahnhof setzt man sich in die S 2 und steigt in der Lutherstadt Wittenberg aus. Von hier verkehrt der RE 3 direkt bis Stralsund. Reisezeit für eine Strecke: sieben Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt – Leipzig Hbf ab: 6.48 Uhr, Stralsund an: 13.45 Uhr. Vom Hauptbahnhof aus erreicht man bequem die fantastische Altstadt und den Hafen. Achtung: Die Rückfahrt geht nur mit zwei Umstiegen – dafür ist man mit ungefähr sechs Stunden Fahrtzeit schneller als auf dem Hinweg.

Leipzig – Greifswald (ein Umstieg): Es geht mit der S 2 bis Lutherstadt Wittenberg und dort in den RE 3 Richtung Stralsund. Reisezeit für eine Strecke: sechseinhalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt – Leipzig Hbf ab: 6.48 Uhr, Greifswald an: 13.20 Uhr. Achtung: Die Rückfahrt geht nur mit zwei Umstiegen – dafür ist man mit ungefähr fünfeinhalb Stunden Fahrtzeit schneller als auf dem Hinweg.

Das historische Fischerdorf Freest an der Peenemündung zum Greifswalder Bodden ist immer für einen Abstecher gut. © Quelle: Stefan Sauer

Brandenburg/Berlin

Leipzig – Cottbus (ohne Umstieg): Nicht an die Ostsee, sondern an den Ostsee kann fahren, wer sich auf die Reise in Brandenburgs zweitgrößte Stadt macht. Der RE 10 verkehrt direkt ins frühere Zentrum der ostdeutschen Braunkohleförderung. Die hübsch sanierte Innenstadt lohnt einen Besuch, und vom 31 Meter hohen Aussichtsturm kann man über den mit 1.900 Hektar zukünftig größten See des Landes Brandenburg blicken. Reisezeit für eine Strecke: gut anderthalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt – Leipzig Hbf ab: 9.12 Uhr, Cottbus Hbf an: 10.56 Uhr.

Leipzig – Geierswalder See (ein Umstieg): Vom Hauptbahnhof aus erreicht man eines der sehr gut erschlossenen und beliebten Gewässer des Lausitzer Seenlandes. Der Weg führt mit dem RE 11 bis Hoyerswerda; von dort geht es mit dem Bus der Linie 792 weiter bis Geierswalde. Reisezeit für eine Strecke: knapp dreieinhalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt – Leipzig Hbf ab: 9.12 Uhr, Geierswalde an: 12.32 Uhr. Tipp für die Mittagszeit: eine Einkehr im Lausitz-Leuchtturm, nur 900 Meter von der Bushaltestelle entfernt (unbedingt reservieren).

Leipzig – Berlin (ein Umstieg): Per ICE-Direktverbindung dauert es eine gute Stunde in die Bundeshauptstadt; mit dem Nahverkehr braucht es etwas mehr Zeit und einen Zwischenstopp in Dessau. Zuerst geht es mit dem RE 13 Richtung Magdeburg, dann in den RE 7 (Richtung Senftenberg). Reisezeit für eine Strecke: gut zweieinhalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 8.05 Uhr, Berlin Hbf an: 10.44 Uhr. Im dicht getakteten Berliner S- und U-Bahnnetz kann man sich perfekt durch die Stadt bewegen – sofern es nicht zu voll wird.

Bayern

Leipzig – Nürnberg (ohne Umstieg): Der Franken-Thüringen-Express (RE 42) ist in der Adventszeit eine viel gefragte Linie für Besucher des Nürnberger Christkindl-Marktes. Mit dem Deutschlandticket bietet sich mit der Route aber auch abseits der Lebkuchen-Zeit eine der attraktivsten Direktverbindungen. Reisezeit für eine Strecke: gut vier Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt – Leipzig Hbf ab: 8.09 Uhr, Nürnberg an: 12.19 Uhr. Nach der langen Fahrt lohnt ein kleiner Spaziergang zur Kaiserburg, deren Fuß man in etwa 20 Minuten erreicht; der Aufstieg verschafft einen guten Blick über die Stadt.

Die Kaiserburg in Nürnberg lässt sich fußläufig in 20 Minutenvom Bahnhof erreichen. © Quelle: Daniel Karmann

Leipzig – Hof/Bayern (ohne Umstieg): Die Erfurter Bahn (RB 13) verbindet Leipzig direkt mit der Frankenmetropole. Reisezeit für eine Strecke: zweieinhalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 8.54 Uhr, Hof an: 11.26 Uhr. Vom 3. bis 5. Juni läuft der „Hofer Schlappentag“, das zentrale Stadtfest mit eigens gebrautem Festbier.

Leipzig – München (ein Umstieg): Bayerns Landeshauptstadt lässt sich in nur zwei Zügen erreichen. Der Franken-Thüringen-Express (RE 42) fährt bis Nürnberg, dort geht es dann in den RE 1 bis München. Reisezeit für eine Strecke: knapp sieben Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt – Leipzig Hbf ab: 5.58 Uhr, München an: 12.54 Uhr. Die Weißwurst-Grenzzeit (12 Uhr) wird also leider knapp überschritten.

Thüringen

Leipzig – Weimar (ohne Umstieg): In eines der kulturellen Zentren Thüringens ist es mit der RB 20 nur ein Katzensprung. Reisezeit für eine Strecke: knapp anderthalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 9.19 Uhr, Weimar an: 10.40 Uhr.

Leipzig – Erfurt (ohne Umstieg): Kaum länger dauert die Fahrt mit der RB 20 bis in die thüringische Landeshauptstadt. Reisezeit für eine Strecke: gut anderthalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 7.19 Uhr, Erfurt an: 8.58 Uhr. Da bleibt reichlich Zeit – zum Beispiel für den Wochenmarkt am Dom (montags bis samstags bis 14 Uhr geöffnet).

Leipzig – Eisenach (ohne Umstieg): Die RB 20 verkehrt auf einer schönen Zugstrecke bis zum Hauptbahnhof; von dort sind es zu Fuß nur noch rund drei Kilometer bis zur Wartburg. Reisezeit für eine Strecke: zweieinhalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 8.19 Uhr, Eisenach Hbf an: 10.43 Uhr.

Ob nun auf dem Rücken eines Esels oder zu Fuß, die Wartburg ist leicht zu erreichen. © Quelle: Martin Schutt/dpa

Sachsen-Anhalt

Leipzig – Magdeburg (ohne Umstieg): Sachsen-Anhalts Hauptstadt ist genau richtig für einen kleinen und unkomplizierten Tagesausflug. Angenehm unkompliziert geht es übrigens auch in der Trattoria Cuochi Per Caso zu – ein guter Italiener, der über einen Schlenker entlang der Elbe mit einem kleinen Spaziergang erreichbar ist. Auch das Hundertwasserhaus ist einen Besuch wert. Reisezeit für eine Strecke: gut anderthalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 9.04 Uhr, Magdeburg Hbf an: 10.42 Uhr.

Immer eine Reise wert: Der Dom in Magdeburg. © Quelle: Peter Gercke/dpa

Leipzig – Naumburg/Saale (ohne Umstieg): Blitzschnell gelangt man vom Leipziger Hauptbahnhof mit dem RE 42 ins Zentrum der Saale-Unstrut-Region. Und vom Bahnhof sind es auch nur noch 15 Minuten zu Fuß bis zum Naumburger Dom. Reisezeit für eine Strecke: 40 Minuten. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 10.09 Uhr, Naumburg Hbf an: 10.48 Uhr.

Sachsen

Leipzig – Dresden (ohne Umstieg): Der RE 50 ist eine der am stärksten frequentierten Regionallinien, die meisten Fahrgäste fahren aber nicht die komplette Strecke zwischen Sachsens Metropolen. Die Pendlerzeiten sollte man meiden, ansonsten ist die Verbindung, die den ganzen Tag über im Stundentakt besteht, auch ohne Deutschlandticket eine gute Alternative zum ICE. Reisezeit für eine Strecke: gut anderthalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt – Leipzig Hbf ab: 10 Uhr, Dresden-Neustadt an: 11.33 Uhr.

Leipzig – Chemnitz (ohne Umstieg): Die Mitteldeutsche Regiobahn fährt den RE 6 stündlich nach Chemnitz. Ins Zentrum sind es vom Bahnhof nur 15 Minuten. Reisezeit für eine Strecke: gut eine Stunde. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 9.22 Uhr, Chemnitz Hbf an: 10.25 Uhr.

Leipzig – Zwickau (ohne Umstieg): Die S 5 und die S 5x verbinden Leipzig direkt mit Sachsens viertgrößter Stadt. Reisezeit für eine Strecke: anderthalb Stunden. Beispieltour für eine Hinfahrt –Leipzig Hbf ab: 9.10 Uhr, Zwickau Hbf an: 10.45 Uhr. Tipp: Die Innenarchitektur des historischen und noch voll betriebenen Johannisbades ist ein echter Hingucker.