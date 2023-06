Polizeibilanz nach DFB-Pokalfinale: Verletzte Beamte und mehrere Verfahren

Leipzig/Berlin. Die Berliner Polizei hat nach dem DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt (2:0) am Sonntag Bilanz gezogen. Grundsätzlich sei der Einsatz der etwa 1500 Beamten friedlich verlaufen, hieß es.

Insgesamt kam es zu 42 freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. 36 Polizisten wurden durch Einatmen von Gasen gezündeter Pyrotechnik oder wegen Knalltraumata verletzt. Es wurden 24 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sowohl während des Spiels im Olympiastadion vor 75.000 Zuschauern, als auch während des Fanmarschs sowie bei den beiden Fanansammlungen wurde von beiden Fanlagern Pyrotechnik abgebrannt bzw. geworfen. Etwa 3000 Personen kamen vor der Partie am Fantreffpunkt von RB Leipzig am Hammarskjöldplatz in Westend zusammen. Unbekannte zündeten insgesamt fünf Nebeltöpfe.

