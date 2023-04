DFB-Pokalspiel in Leipzig: Das müssen Fußballfans bei der Anreise beachten

RB Leipzig tritt gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal an. Das Ordnungsamt Leipzig plant deshalb am Mittwoch zahlreiche Sperrungen, Park- und Halteverbote. Alle Hinweise und Tipps zur Anreise.

Leipzig. Rund um die Red Bull-Arena wird es am Mittwochabend voraussichtlich voll auf den Straßen. Grund dafür ist das DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund, das um 20.45 Uhr beginnt. Ab dem frühen Abend sind daher zahlreiche Straßensperrungen sowie Park- und Halteverbote zu beachten, teilte das städtische Ordnungsamt mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFB-Pokalspiel von RB Leipzig: Mehrere Straßen gesperrt

Im Waldstraßenviertel sollen wie üblich Rettungswege eingerichtet werden. Von 17.45 bis 20.45 Uhr werden daher das westliche Waldstraßenviertel (begrenzt durch die Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße) und das östliche Viertel (Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben) gesperrt sein. Die Waldstraße ist zwischen Leutzscher Allee/Zöllnerweg und Goyastraße aufgrund von Gleisbauarbeiten längere Zeit gesperrt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Einfahrt in das Sperrgebiet sei in diesem Zeitraum nur für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge möglich; Radfahrer könnten dort in den Sperrkreis einfahren, wo das Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ angebracht ist. Die Zugänge verlaufen über die Leibnizstraße in die Hinrichsenstraße sowie über die Straße Am Sportforum in die Goyastraße und weiter in die Max-Planck-Straße. Aus dem westlichen Waldstraßenviertel kann nur noch über die Friedrich-Ebert-Straße in die Jahnallee ausgefahren werden; aus dem östlichen Viertel wird das nur über die Funkenburgstraße möglich sein.

Ordnungsamt empfiehlt Park-and-Ride-Parkplätze

Weiterhin informiert die Behörde über Halteverbote in der Goyastraße, der Eitingonstraße und der Waldstraße. „Da nur sehr beschränkte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wird den mit Pkw anreisenden Besuchern dringend empfohlen, die ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätze „Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Lausen“ und „Völkerschlachtdenkmal“ zu nutzen“, so das Ordnungsamt. Auch die Parkhäuser in der Innenstadt hätten in der Regel noch freie Kapazitäten.

Für Anreisende per Fahrrad wird es auf der Festwiese bewachte Abstellplätze geben. Zudem fahren Sonderlinien der Leipziger Verkehrsbetriebe – Infos dazu finden Sie hier. Die Fußball-Eintrittskarte berechtigt jeweils vier Stunden vor und nach dem Spiel zur kostenlosen Nutzung von Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen im gesamten Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (inkl. MDV-Nord).