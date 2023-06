﻿In diesen Leipziger Kneipen können Sie das DFB-Pokalfinale sehen

Leipzig. Wenn am Samstag das DFB-Pokalfinale im Olympiastadion in Berlin ansteht, sind nicht nur Zehntausende Fans im Stadion dabei, sondern auch Millionen vor den Fernsehschirmen – zu Hause oder in Bars. Wer das Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gemeinsam mit Freunden sehen möchte, hat in Leipzig gute Chancen.

Das wohl größte Public-Viewing zum DFB-Pokalfinale findet auf dem Markt in Leipzig statt. Dafür wurde das Stadtfest-Programm angepasst. Die Radiostars Loi (Finalistin The Voice Kids) und Kamrad (Radio-Regenbogen-Award 2022) sollten eigentlich den Abend bestreiten, ziehen aber ihre Auftritte vor. Ab 19.30 Uhr wird dann das Fußballspiel in einem Biergarten auf dem Markt mit freiem Eintritt zu sehen sein.s

Hier gibt es eine Karte mit einigen Gastronomen, die das Pokalfinale zeigen. Das Spiel wird vom ZDF und Sky sowie Wow TV übertragen.

Diese Kneipen und Bars in Leipzig zeigen das DFB-Pokalfinale

Sie haben ein Restaurant oder eine Kneipe in Leipzig und zeigen ebenfalls das DFB-Pokalfinale? Dann können Sie die Infos über die verfügbaren Plätze und sonstige Hinweise (z.B. notwendige Reservierung) per E-Mail an feedback@lvz.de senden. Wir aktualisieren die Liste entsprechend.

