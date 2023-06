﻿Jubel auf dem Markt: Fans feiern Pokalsieg für RB Leipzig

„Die Party war geil, die Stimme ist weg“: In der zweiten Halbzeit des DFB-Pokalfinales wurden die Fans von RB Leipzig auf dem Leipziger Markt endlich locker und fröhlich. Am Ende konnten sie auf dem Stadtfest gemeinsam den zweiten Pokalsieg bejubeln.

Leipzig. Die letzten Sekunden des Spiels werden gemeinsam runtergezählt, dann bricht der Jubel los: RB Leipzig hat zum zweiten Mal das DFB-Pokalfinale gewonnen, und rund 3500 Fans fieberten bei der Übertragung des Spiels auf dem Leipziger Markt mit. Nun gibt es kein Halten mehr, die Arme gehen in die Höhe und es wird gemeinsam geschrien „Deutscher Pokalsieger RB Leipzig, he, he, he“.