﻿Spannung auf dem Leipziger Markt: Fans freuen sich aufs Pokalfinale

Stadtfest, Grönemeyer und Tag X: Leipzig mit Lust und Frust

Welch ein Wochenende der Gegensätze: Buntes Stadtfest und brennende Barrikaden, fröhliche Grönemeyer-Fans und Personenkontrollen am Bahnhof und an den Zufahrtsstraßen, Fußballfieber bei den Fans in den Pokalfinals von RB und Lok und gereizte Stimmung in der linken Szene. Der Samstag in Leipzig war weit mehr als der „Tag X“. Und doch lag eine hitzige Spannung über der Stadt.