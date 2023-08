﻿„LEJ Campus“ in Schkeuditz vor der Fertigstellung: Parkhaus und drei Gebäude werden schon genutzt

Schkeuditz/Leipzig. Es ist ein futuristischer Bau, der an der Schkeuditzer B6 entstanden ist – wer auf der Bundesstraße unterwegs ist, kann ihn kaum übersehen: Die Parkhausfassade des neuen „LEJ Campus“ wirkt je nach Lichteinstrahlung ganz unterschiedlich. Oder wie es Sebastian Jagiella, COO der Stadtbau AG, formuliert: „Die Fassade aus Solar-Modulen schlägt sinnbildlich Wellen in eine nachhaltige Zukunft“.

Der „LEJ Campus“ – das ist freilich mehr als die auffällige Fassade. Es handelt sich um eines der wichtigsten Projekte derzeit rund um den Flughafen Leipzig/Halle: Die Leipziger Stadtbau Aktiengesellschaft (AG) hat hier insgesamt fünf Gebäude errichtet, darunter auch das Parkhaus. Hauptmieter ist der Logistikriese DHL. Inzwischen steht dieses Bauvorhaben vor dem Abschluss: Wie der Investor jetzt der LVZ bestätigte, wurden bereits das Parkhaus und drei weitere Gebäude zur Nutzung übergeben.

Letztes Gebäude soll im September in Schkeuditz übergeben werden

Im September sei die Übergabe des fünften Gebäudes geplant. Begonnen hatten die Bauarbeiten im Sommer 2021, die Investitionssumme wurde auf 65 bis 70 Millionen Euro beziffert. Was genau ist da also entstanden?

Blick in den „LEJ Campus“: Vier Gebäude wurden schon übergeben – Nummer fünf soll im September folgen. © Quelle: Michael Strohmeyer

Vier Bürogebäude hat der „Campus“ – in den mehrgeschossigen Häusern gibt es laut Angaben der Projektentwickler Platz für insgesamt 1100 Arbeitsplätze. Stadtbau-Vorstand Hannes Koefer hatte bereits angekündigt, was der Logistikkonzern am Standort vorhat: DHL wolle „in Schkeuditz verschiedene Außenstandorte zusammenfassen, um die Abläufe noch effizienter zu gestalten und den Beschäftigten bessere Bedingungen bieten zu können“.

DHL will verschiedene Bereiche zusammenführen

Konkret werden die bisher dezentral untergebrachten Teile der DHL-Express-Familie an einem Ort in Form von drei Bürogebäuden zusammengeführt. Das sind den Projektverantwortlichen zufolge die Bereiche Network Operations, Customs und die Joint-Venture-Airline AeroLogic. Die Frachtfluggesellschaft mit Sitz in Schkeuditz ist ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen DHL Express und Lufthansa Cargo.

Der Innenhof des "LEJ Campus" am Freirodaer Weg in Schkeuditz. © Quelle: Michael Strohmeyer

Ob am Standort auch neue Arbeitsplätze entstehen, bleibt vorerst unklar. Zum Baubeginn hieß es noch, dass es sich um bestehende Jobs handele. DHL wollte dazu auf Anfrage keine Auskunft geben – und will Anfang September informieren. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Tätigkeiten, die etwa die Zollabwicklungen für Frachtgüter betreffen, aber auch die Netzwerk-Planung der Express-Flüge.

Fassade soll für Vorbeifahrende auf B 6 „etwas Spannendes“ sein

Für die Mitarbeiter stehen im Parkhaus insgesamt 600 Stellplätze zur Verfügung. Das Gebäude ist mit seiner auffälligen Gestaltung und den Solarpaneelen der Blickfang des Komplexes: Laut Stadtbau-COO Jagiella sollte die Fassade so gestaltet werden, „dass es für die täglich vorbeifahrenden Nutzer der B6 optisch und architektonisch reizvoll ist, sich auf der Fassade etwas ‚Spannendes’ abspielt“. Entstanden sei die Idee, „diesen gestalterischen Anspruch und die Möglichkeit einer Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung in Einklang zu bringen“.

Die Fassade des Parkhauses besteht aus Solar-Modulen – und soll auch Vorbeifahrenden optisch ansprechen © Quelle: André Kempner

Die Wärmeversorgung des Campus erfolge indes über ein Blockheizkraftwerk, das derzeit mit Biogas laufe, später aber auch auf Wasserstoff umgestellt werden könne. Der Investor gibt an, dass die großen Photovoltaik-Flächen auf Dächern und an Fassaden gepaart mit dem Heizkraftwerk 70 Prozent des Strombedarfs am Campus deckten. Zudem stünden Lademöglichkeiten für 120 E-Fahrzeuge zur Verfügung.

Boom am Wirtschaftsstandort setzt sich fort

Mit der erwarteten Fertigstellung setzt sich die wirtschaftliche Dynamik am Standort Schkeuditz fort. Denn der „LEJ Campus“ ist nicht das einzige Großprojekt, das in den finalen Zügen steckt: Auch der Modehändler Mytheresa will in diesem Sommer am Standort Schkeuditz mit den ersten 500 Mitarbeitern durchstarten. Und apropos durchstarten: Mit dem begonnenen Bau einer Fertigungshalle für Flugzeuge kommt eine weitere Neuansiedlung in Fahrt: Die Deutsche Aircraft will in Schkeuditz eine Endmontagelinie für Turboprop-Maschinen errichten.

In den vergangenen Jahren haben Ansiedlungen wie diese zu einem rasanten Zuwachs an Arbeitsplätzen geführt: Seit 2014 hat Schkeuditz ein Beschäftigungswachstum von 30 Prozent verzeichnet. Allein seit 2019 sind laut Angaben der Stadt 3500 Beschäftigte hinzugekommen. Auch in den kommenden Jahren erwartet die IHK zu Leipzig eine „positive Entwicklung“ für die Wirtschaft in Schkeuditz. Vor allem der Flughafen sei mit seiner vorhandenen Infrastruktur ein maßgeblicher und attraktiver Standortfaktor für bisherige und künftige Unternehmensansiedlungen.

