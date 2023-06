Diakonissenkrankenhaus Leipzig eröffnet neues MVZ

Leipzig. Am 3. Juli eröffnet auf dem Gelände des Lindenauer Diakonissenkrankenhaus ein neues Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Dazu werden zwei bestehende Praxen am neuen Ort zusammengeführt: die Hausarztpraxis von Dr. Britta Krägelin-Nobahar (bisheriger Sitz: Poliklinik am Lindenauer Diakonissenhaus) sowie die chirurgische und unfallchirurgische Praxis von Diplom-Mediziner Michael Plate (bisheriger Sitz in Paunsdorf). Ziel sei eine bestmögliche Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung einschließlich Vor- und Nachsorge, wie das Diakonissenkrankenhaus mitteilt, das nach eigenen Angaben rund 200 000 Euro in Herrichtung und Ausstattung investiert hat.

Das MVZ mit dem etwas holprigen Namen „edia.med MVZ Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig II“ ist im Erdgeschoss des ehemaligen Diako-Pförtnerhäuschens (Haus L) an der Georg-Schwarz-Straße untergebracht. Wie zehn weitere MVZ in Sachsen gehört auch das neue zur gemeinnützigen edia.med GmbH – ein Tochterunternehmen der bundesweiten Agaplesion-Gruppe. Agaplesion ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft der evangelischen Kirche, die Krankenhäuser und Altenheime betreibt.

