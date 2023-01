Nach der OP gibt’s gleich ein Eis: Leipziger Krankenhaus sieht positiven Effekt

Leipzig. Was kann man einem Patienten nach der Operation Gutes tun? Im Diakonissenkrankenhaus gibt es darauf seit Jahresbeginn eine unerwartete Antwort. Im Anschluss an einen Eingriff, unmittelbar nach der Narkose im Aufwachraum, reichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den frisch Operierten ein Wassereis. Das Angebot gehört dort seit einigen Wochen zum anästhesiologischen Versorgungsangebot, wie die Klinik mitteilt. Und natürlich hat das Ganze einen medizinischen Hintergrund.

Nebenwirkungen verhindern oder lindern

„Erfahrungsgemäß leiden rund 30 Prozent der Patientinnen und Patienten unter einer postoperativen Übelkeit“, teilt Diako-Sprecher Alexander Friebel mit. Ein trockener Mund und Halsschmerzen seien weitere Beschwerden, die häufig als Folge der künstlichen Beatmung während einer Narkose auftreten. Ein Wassereis könne solche Nebenwirkungen lindern oder verhindern. „Es versorgt den Körper direkt mit Flüssigkeit und Nährstoffen, befeuchtet die Mundschleimhaut und kühlt den gereizten Rachenraum“, so Friebel. Zudem sorge es für ein besseres Wohlbefinden.

„Wir haben in den ersten Tagen bereits sehr gute Erfahrungen damit gemacht, unsere Patienten nach überstandener OP mit einem Eis zu überraschen“, sagt Dr. Frank Wagner, OP-Manager und Leitender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerztherapie. „Es zeigt sich tatsächlich ein lindernder Effekt und eine gute Verträglichkeit.“ Die Offerte werde gut angenommen. Rund zehn Portionen in den Geschmacksrichtungen Orange oder Cola werden jeden Tag ausgegeben. Bereits seit Längerem wird Eis am Diako in der palliativmedizinischen Versorgung angeboten.

Auch andere Kliniken nutzen den kühlen Push

Frisch operierten Patienten ein Eis anzubieten, um ihr Wohlbefinden zu steigern – die Idee ist nicht ganz neu. Viele andere Kliniken im Bundesgebiet setzen ebenfalls auf den kühlen Push. Und wissenschaftlich belegt ist das Ganze auch: So zeigte eine niederländische Studie, die 2017 im British Journal of Anaesthesia publiziert wurde, dass der Verzehr von Wassereis die postoperative Übelkeit und Erbrechen unter den Probanden halbieren konnte.