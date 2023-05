Die „Eisheiligen“ sind auf dem Weg nach Leipzig: Wird es nochmal frostig?

Leipzig. Jedes Jahr Mitte Mai zeigt sich, dass auch alten Bauernregeln in Zeiten von wissenschaftlicher Wetterbeobachtung mitunter noch ihre Relevanz haben haben. Denn vom 11. bis 15. Mai erwarten wir traditionell die sogenannten „Eisheiligen“. Das sind oft die letzten kalten Tage und vor allem Nächte, bevor der Frühling mit dauerhaft milden Temperaturen Einzug hält.

Die Temperaturen können während der „Eisheilen“ mancherorts bis an den Gefrierpunkt fallen. Während sie oft vor allem bei Hobby-Gärtnern gefürchtet sind, können Pflanzenfreunde zumindest in diesem Jahr beruhigter sein: Denn der letzte Frost liegt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Leipzig bereits hinter uns.

Die Eisheiligen in Leipzig: Das bringen Pankratius und Bonifatius

Auch letztes Jahr schon sind Frost und große Temperatureinbrüche ausgeblieben, wie sie gemäß der Bauernregeln zu dieser Zeit des Jahres drohen. „Diese kalten Einschübe hatten wir ja eigentlich schon in den letzten Wochen immer wieder, also war’s das mit dem Frost wahrscheinlich erstmal“, so ein DWD-Meteorologe am Mittwoch gegenüber der LVZ.

Erfreulich für alle Hobbygärtner und Fans von Balkonpflanzen: Für zarte Pflänzchen besteht bei derart milden Eisheiligen keine Gefahr, sie dürfen jetzt draußen bleiben. Frostschäden seien ausgeschlossenm hieß es. Nur bei sehr temperaturempfindlichen Pflanzen, wie zum Beispiel Tomaten, empfiehlt es sich, diese bei frischen Nächten nochmal abzudecken. Dann sollte man im Sommer und Herbst die wortwörtlichen Früchte seiner Arbeit genießen können.

Wer sich seines Balkons bisher noch nicht angenommen hat, aber Lust auf Blumiges und Wohlriechendes hat: Hier kommt die vielleicht fehlende Inspiration: Die Leipziger Floristin Kathrin Becherer gibt Tipps, wie man seine Balkonkästen bepflanzen kann.

Ganz konkret sind für Leipzig während der Eisheiligen angenehme Temperaturen von 15 bis 20 Grad möglich. Es bleibt mild uns sonnig. Auch nachts ist laut DWD kein Frost zu erwarten.

Die Eisheiligen samt kalter Wetterlage lassen sich eben doch nicht genau auf die Tage von 11. bis 15. Mai festlegen. Es gehe bei den Eisheiligen auch eher um ein grundsätzliches Wetterphänomen zu dieser Jahreszeit, so die Erklärung der Meteorologen. Die Eisheiligen seien kein echtes meteorologisches Phänomen, sondern eher ein christliches.

Es sind die Namenstage christlicher Heiliger. Am 11. Mai grüßt Mamertus, den Tag darauf Pankratius. Der dritte Eisheilige heißt Servatius. Am 14. Mai kommt Bonifatius, bevor abschließend die kalte Sophie den vermeintlich letzten Frost der ersten Jahreshälfte bringt.