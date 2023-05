﻿Nach Streik-Absage: In Leipzig fallen wenige Züge aus – Die Lage am Montag

Nach der Streikabsage lief der Zugverkehr am Montagmorgen weitgehend normal. In Leipzig fielen trotzdem einige Verbindungen aus – die Reisenden waren aber entspannt.

Leipzig. Erst Streik, dann doch kein Streik, schließlich Einschränkungen: Die Deutsche Bahn hat turbulente Tage hinter sich, aber die Stimmung am Hauptbahnhof in Leipzig war am Montagmorgen ziemlich genauso, wie die von Dominik Ritter: recht entspannt. „Ich bin ganz normal Zug gefahren – eingestiegen, ausgestiegen“, sagte Ritter, der eine Berufsschule in Leipzig besucht und um kurz nach sieben Uhr aus Grimma mit der Regionalbahn am Hauptbahnhof angekommen war. Er habe sich, sagte er, natürlich informiert, ob sein Zug fahren würde. „Aber wenn nicht, hätte ich halt den Bus genommen.“