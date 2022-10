Die Macht der invasiven Arten - der Samstag in Leipzig

Was haben Riesenbärenklau, Waschbär und der gemeine Sonnenbarsch gemeinsam? Sie haben kaum Feinde und breiten sich in und um Leipzig weiter aus. Was kann die Stadt dagegen tun?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dass Waschbären nicht nur niedlich sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Das Säugetier ist unfreiwillig zum vielleicht bekanntesten Vertreter der Neobiota geworden - also der gebietsfremden und invasiven Arten, die in heimische Flora und Fauna eindringen, hiesige Pflanzen und Tiere verdrängen und sich ohne natürliche Feinde ausbreiten.

Momentan gibt es europaweit keine Strategie. Karl Heyde vom Leipziger Naturkundemuseum über den Waschbär

In Leipzig sind invasive Arten ein Problem, das schwer zu händeln ist. Obwohl die EU eine Liste mit zu überwachenden Arten herausgibt, fehlt scheinbar ein Plan. Das liegt auch in der Natur der Dinge: Waschbären beispielsweise können nicht bejagt werden, weil die Weibchen bei sinkendem Bestand mehr Nachwuchs bekommen.

Der japanische Staudenknöterich verdrängt einheimische Pflanzen. Er ist ursprünglich in Ostasien heimisch und wurde Anfang des 19. Jahrhunderts als Zier- und Futterpflanze in Europa eingeführt. © Quelle: Sebastian Willnow

Aber auch Pflanzen wie der japanische Staudenknöterich sind hartnäckig: Er wurzelt tief, hat tausende Samen. In einigen Gegenden Leipzigs wächst kaum noch etwas anderes, zum Beispiel an einem Teil der Elster in Knauthain. Hinzu kommt der Klimawandel, der unter anderem für neue Insektenarten sorgt.

Was also ist die Lösung? Ein Vorschlag von politischer Seite ist ein Maßnahmenkatalog. Was Experten davon halten und wie groß das Problem in Leipzig ist, hat Mathias Orbeck für Sie herausgefunden.

Bild des Tages

Mitglieder der Rettungshundestaffel des DRK Kreisverbandes Aue-Schwarzenberg trainieren mit ihren Hunden auf dem Gelände einer Baufirma in Aue-Bad Schlema. Die sogenannte Trümmersuche ist einer der Einsatzbereiche von Rettungshundeteams neben der besser bekannten Flächensuche. © Quelle: Kristin Schmidt/dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

How fantastisch. Musikerin Kim Wilde bei ihrem Auftritt im Haus Auensee

Die Rezension meines Kollegen Christian Neffe lesen Sie hier.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Handball-Derby : Der SC DHfK ist zu Gast beim SC Magdeburg, dem amtierenden Deutschen Meister und frischgebackenen doppelten Klubweltmeister. : Der SC DHfK ist zu Gast beim SC Magdeburg, dem amtierenden Deutschen Meister und frischgebackenen doppelten Klubweltmeister. Los geht es um 16.05 Uhr.

Flohmarkt : Ab 8 Uhr kann auf dem Agra-Gelände wieder getrödelt werden. Der Antik- und Trödelmarkt lädt zum Schlendern und Stöbern ein.

Zeitumstellung: In der Nacht werden die Uhren von drei auf zwei Uhr zurückgestellt. Ab dann gilt hierzulande wieder die Winterzeit.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende!

Ihre Josephine Heinze

Chefin vom Dienst

Zum Schluss noch ein persönlicher Hinweis: Wir freuen uns sehr, dass Sie Teil einer großen Community geworden sind, die jeden Tag kostenlos unser Newsletter-Update aus Leipzig und Sachsen liest. Wenn Sie noch kein LVZ-Plus-Abonnent sind, haben wir nun ein besonderes Angebot für Sie: Sie können nun für 12 Monate auf LVZ.de lesen - statt für 89,99 Euro für nur 49,99 Euro.

Sie sparen also richtig viel. Und wir würden uns freuen, Sie auch auf der Webseite als treuen Leser oder treue Leserin zu begrüßen. Damit wir auch weiterhin einen umfangreichen Lokaljournalismus aus unserer Heimat anbieten können.