﻿ Die Nacht der großen Herzen: Markkleeberger Kinderhospiz lädt nach Leipzig ein

Markkleeberg. Mit dem Begriff „angespannte Vorfreude“ lässt sich die aktuelle Stimmung im Team des Kinderhospiz Bärenherz wohl am besten beschreiben. In genau zwei Wochen, am 6. Mai, wird der gläserne Garten der Media City Leipzig wieder zum Schauplatz einer Bärenherz-Sommernacht. „Nach fast dreijähriger Corona-Unterbrechung fühlt es sich an wie ein Neustart“, sagt Ulrike Herkner. Trotz Lampenfiebers kann die Chefin des Fördervereins dem inzwischen 5. Benefiz-Abend zugunsten ihrer kleinen Schützlinge eigentlich ganz entspannt entgegenblicken. Zahlreiche prominente Botschafter des einzigen Kinderhospiz Sachsens haben ihr Kommen zugesagt, die Köche haben alle kulinarischen Register gezogen und auch in Sachen Unterhaltung ist alles für einen großen Abend gerichtet.

Und dann ist da noch dieser besondere Hintergrund: Das Kinderhospiz Bärenherz, in dem schwerstkranke Kinder und ihre Familien ab dem Moment der Krankheitsdiagnose bis zum Tod der Kinder liebevoll und professionell begleitet werden, begeht in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. „Ein Grund mehr für unsere prominenten Botschafter, der Einladung zu folgen“, freut sich Ulrike Herkner unter anderem auf TV-Moderatorin Sylvia Walker, Schauspieler Hendrik Duryn und Tenor Björn Casapietra.

Hat bei seinen regelmäßigen Besuchen im Kinderhospiz jedesmal mit den Tränen zu kämpfen, freut sich aber zugleich auf entspannte Gespräche mit Gästen des Benefiz-Abends: Ex-Profiboxer und Bärenherz-Botschafter Axel Schulz. © Quelle: Andre Kempner

Auch Axel Schulz hat sich nicht zweimal zur Sommernacht bitten lassen. „Wenn es um das Bärenherz geht, bin ich da“, sagt der Ex-Profiboxer gegenüber der LVZ und scheut sich auch nicht, einen Einblick in sein Gefühlsleben zuzulassen. „Als Boxer musste ich immer der Starke sein, aber jedesmal, wenn ich im Markkleeberger Hospiz bin und mit den Schicksalen konfrontiert werde, kommen mir die Tränen“, räumt Schulz ein. Außerdem freue er sich auf die Begegnungen bei diesem Fest. „Es gibt selten solche Möglichkeiten, mit Menschen aus der Region so entspannt ins Gespräch zu kommen“, wirbt der 54-Jährige um Abnehmer für die noch zur Verfügung stehenden Restkarten.

Ostsee-Ferienhaus in der Lostrommel

Die sind mit 130 Euro pro Ticket nicht ganz billig, weshalb die Einladung nicht nur an Privatpersonen oder Familien gerichtet ist, sondern auch an sozial engagierte Unternehmen. „Zudem ist das Programm der Sommernacht mit zahlreichen Höhepunkten gespickt“, betont Ulrike Herkner. So führe auch in diesem Jahr wieder TV-Moderatorin Sylvia Walker durch den Abend, die Leipziger Band „Swing Delikatessen“ und DJ Rix Rax laden zum gemeinsamen Tanz in den Frühsommer ein und natürlich fehle es auch an kulinarischen Köstlichkeiten und leckeren Cocktails nicht. Die Tombola, deren Preise traditionell vor allem von Firmen gespendet werden, will die Chefin dann aber doch hervorheben. „Einer der Hauptpreise wurde privat gespendet“, berichtet sie sichtlich gerührt. Eine Leipziger Familie habe den Aufenthalt in einem Ferienhaus an der Ostsee im Wert von 500 Euro in die Lostrommel gesteckt.

Wie Ulrike Herkner mitteilt, werden im Kinderhospiz Bärenherz aktuell rund 300 unheilbar kranke Kinder und deren Familien sowohl ambulant als auch stationär rund um die Uhr betreut. Weil dafür nur die Leistungssätze der Krankenkassen erstattet werden, ist die Einrichtung auf Spendenmittel in Höhe von jährlich rund 1,8 Millionen Euro angewiesen. Die Erlöse der Bärenherz-Sommernacht, die am 6. Mai ab 18 Uhr im Mediengarten in der Altenburger Straße 13 stattfindet, gehen vollständig an das Hospiz. Ticketreservierungen sind per E-Mail unter elke.saglam@marriotthotels.com, per Fax (0341 9653998) oder Telefon (0341 9653106) möglich.