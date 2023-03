Die Nacht-und-Nebel-Rettung von Galeria Kaufhof in Leipzig - der Donnerstag

Zum Schluss stand die gute Nachricht. Was sich aber in den Stunden und Tagen zuvor zum Schicksal des Leipziger (und anderer) Kaufhof-Standortes abgespielt haben muss, ist Stoff genug für einen Immobilienkrimi. Krimistoff, weil für die Realität zu viel Fantasie nötig ist, um Zusammenhänge zwischen Investorenpoker, Eigentümerwechsel und politischem Einfluss zu verstehen.

Binnen 48 Stunden gab es also Quasi-Kündigungen an 170 Leipziger Kaufhof-Mitarbeiter, offensichtlich auch einen Eigentümerwechsel der Immobilie am Neumarkt, danach Verhandlungen mit den neuen Vermietern und dessen Entgegenkommen an den Konzern und schlussendlich die Einigung, die zum Erhalt der Leipziger und vier weiterer Filialen bundesweit sorgte.

Jetzt muss man kein Fachmann sein, um sich klarzumachen, dass so ein Deal nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion über die Bühne gehen kann. Und auch keine Grundsatz-Kehrtwende wie diese - Schließung-Hoffnung-Rettung. LVZ-Immobilien-Experte Jens Rometsch kennt die Branche und hat Quellen zu Experten, die den Immobilienmarkt wirklich kennen, wie ihre Westentasche. Selbst die waren überrascht von den Entwicklungen. Rometsch recherchierte am Mittwoch bis tief in die Nacht zu einem „Immobilienkonstrukt“, in das kaum keiner Einblick hatte. Selbst die nicht, die den Einblick haben sollten. Lassen Sie sich‘s mal auf der Zunge zergehen: Die Stadtverwaltung Leipzig wusste bis Mittwoch nicht, wer der Eigentümer der Immobilie ist, in dem Galeria Kaufhof eingemietet ist. Der OBM nicht. Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke auch nicht.

Der Immo-Krimi hätte wahrscheinlich kein solches Happy End, wie die Nacht-und-Nebel-Rettung im realen Leben: Ob Gewerkschaften, Stadtverwaltung oder Konzern - alle sind glücklich, „alles in ihrer Macht stehende für diesen Ausgang getan“ zu haben.

