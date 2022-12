﻿Die Personalsituation in Leipzigs Einwanderungsbehörde ist ein Skandal

Auch wer alle Voraussetzungen für die deutsche Staatsbürgerschaft erfüllt, muss in Leipzig drei Jahre auf einen ersten Termin in der Einwanderungsbehörde warten. Aufgrund prekärer Personalsituation stapeln sich dort Tausende unbearbeitete Anträge. Es braucht schnell eine Lösung, findet LVZ-Redakteur Matthias Puppe.

Leipzig. Wir sind eine internationale Stadt, mehr denn je. Gut 115 000 Leipzigerinnen und Leipziger haben heute einen sogenannten Migrationshintergrund. Viele leben und arbeiten seit Jahren hier, sind integriert, engagieren sich im Quartier, in Vereinen, Kitas oder Schulen. Die Messestadt liegt ihnen am Herzen, die Hoffnung auf eine deutsche Staatsbürgerschaft auch. Häufig haben sie ein Recht darauf, auch wenn „nur“ Sehnsucht nach Gleichstellung und Sicherheit Intention sein mögen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Denn so gut manche Passagen in unserem Grundgesetz klingen mögen: Ohne deutschen Pass gibt es in unserer Gesellschaft viele Nachteile. Ganz zu schweigen von der gerade in Sachsen verbreiteten Angst, plötzlich aus dem Bett oder von der Schule abgeholt und abgeschoben zu werden – auch wenn dies nicht immer gerechtfertigt sein mag. Das zeigt nun auch der offene Brief an die Stadtverwaltung zur untragbaren (Personal-)Situation in der Einwanderungsbehörde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schnell mehr Unterstützung für das überlastete Personal

Der Prozess bis zur Staatsbürgerschaft ist nicht einfach, in mancher Hinsicht zurecht. Dass es aber schon Jahre dauert, ehe Berechtigte überhaupt das erste Mal Kontakt zur Behörde erhalten, ist ein Skandal. Man stelle sich vor, das würde in einem anderen Amt so sein. Es braucht nun schnell mehr Unterstützung für das überlastete Personal und zeitgemäßere Lösungen beim Ringen mit den Formularen. Beim Anmelden neuer Kraftfahrzeuge geht das doch auch.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android