﻿Helfer im Ernstfall – Leipziger Polizei verteilt nun auch Notfalldosen

Leipzig. Die Polizei gibt bei Bedarf ab sofort so genannte Notfalldosen an Seniorinnen und Senioren heraus. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt. In der Vergangenheit haben ausschließlich Seniorenbüros und Seniorenbegegnungsstätten in Leipzig die Dosen ausgehändigt.

Notfalldosen – was ist das?

Bei Notfalldosen handelt es sich um Behälter in Zylinderform, ähnlich einer Cremedose. Darin können ältere Menschen zum Beispiel Informationen zu Vorerkrankungen, Allergien und eingenommenen Medikamenten, zu Vollmachten, der Patientenverfügung und Kontaktpersonen hinterlegen.

Den Dosen ist unter anderem ein Zettel zum Ausfüllen beigelegt, auf dem diese Informationen vermerkt werden können. „Die Dosen sind dafür da, damit im Notfall die wichtigsten Informationen parat sind“, so Franziska Heim-Klaus, Pflegekoordinatorin beim Sozialamt Leipzig. .

Die Notfalldose der Stadt Leipzig. Infomaterial, Ausfüllbogen und Aufkleber sind anbei. © Quelle: Stadt Leipzig

Neben dem Ausfüllzettel sind der Dose zwei Aufkleber beigelegt. Das Sozialamt empfiehlt, die Notfalldose im Kühlschrank zu lagern und einen Aufkleber an dessen Tür anzubringen. Der zweite Aufkleber kann an die Innenseite der Wohnungstür geklebt werden, damit Rettungskräfte sofort erkennen, dass eine Notfalldose im Haus ist. „Es ist sehr wichtig, den Aufkleber an die Innenseite der Wohnungstür zu kleben und nicht außendran, damit niemand sieht, dass in der Wohnung vielleicht eine Pflegebedürftige Person wohnt“, wie Heim-Klaus sagt.

Notfalldosen seit 2021 in Leipzig

Das Sozialamt Leipzig verteilt die Dosen seit zwei Jahren über Seniorenbüros und Seniorenbegegnungsstätten. Nun händigt auch die Polizei in Leipzig die Dosen aus, allerdings eher proaktiv, wie Heim-Klaus sagt: „Unter anderem bei Einsätzen, bei denen sie sehen, dass die Person so eine Dose gebrauchen könnte, zum Beispiel bei Menschen höheren Alters.“

Konkrete Zahlen, wie viele Menschen eine solche Dose besitzen, gebe es nicht aber durch verschiedene Veranstaltungen würde klar, dass die Nachfrage immer größer und die Notfalldose immer bekannter werde.