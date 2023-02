Die Renaissance des Nachtzugs: Über eine Reise von Leipzig nach Zürich

Der Nachtzug erlebt derzeit ein Comeback in Europa – seit Ende letzten Jahres macht ein solcher auch in Leipzig Halt und bringt Reisende bis in die Schweiz. Nur etwas für robuste Eisenbahnromantiker oder eine echte Option, um ausgeruht und klimaschonend ans Ziel zu kommen? Ein Reisebericht.

Leipzig/Zürich. Dampfende Industrieschornsteine, kleine Häuser, ein Kirchturm, Tunnelschwärze. Wie ein Zusammenschnitt aus nicht passen wollenden Filmszenen zieht die Schweizer Landschaft in schnellem Tempo hinter der Fensterscheibe vorüber. Grüne Weiden bis zum Horizont, Bäume im Stakkato, Schallschutzwand. Leipzig liegt gute 700 Kilometer entfernt, bisher verlief die Reise wie im Flug – den Großteil der Strecke habe ich verschlafen. Bis zur Endstation in Zürich dauert es noch eine weitere Stunde. Vor mir liegt ein Tablett auf dem Tisch, bestückt mit zwei Brötchen, Butter, Marmelade, Kaffee – wie ein Versprechen, dass die Reststrecke ebenso kurzweilig sein wird. Die aufgehende Sonne taucht den grauen Morgen zunehmend in Farbe.

Ungefähr neun Stunden zuvor: Der Leipziger Hauptbahnhof ist ungewohnt leer gefegt – 23 Uhr an einem Mittwoch im Februar ist nicht die typische Reisezeit. Auf Gleis 15 stehen zwei blau-weiße Waggons schon bereit, weiter hinten rollt in Schrittgeschwindigkeit ein weiterer Zugteil ein. Abfahrt ist erst in einer dreiviertel Stunde, ich bin aufgeregt und daher lieber zu früh, als zu spät. „Keine Angst“, sagt der Schaffner und zieht gelassen an seiner Zigarette, „es sieht gut aus da drin.“ Mit skeptisch dreinblickenden Passagierinnen hat er es wohl häufiger zu tun.

Im Hotel auf Schienen von Leipzig nach Zürich

Der „Canopus“ ist ein Nachtzug; seit Dezember 2022 verbindet er Leipzig und Zürich. Ein Teil – der blau-weiße – kommt aus Prag, ein weiterer ist in Berlin gestartet. Der Schaffner raucht zu Ende, dann steigen wir gemeinsam in den Zug ein – alle Reisenden werden einzeln eingecheckt. Denn der Wagen, in den ich steige, ist im Grunde ein Hotel. Ein Hotel auf Schienen. Es gibt Betten, Toiletten, Duschen, Frühstück ist auch inklusive.

„Eine Frau ist schon drin“, erklärt mir der Schaffner. Wir stehen vor einer schmalen Tür, die er mit einer Schlüsselkarte öffnet. Das Zimmer betrete ich allein – darin wäre ohnehin kein Platz für eine weitere Person. Meine Zimmergenossin sehe ich nicht, sie liegt im obersten von insgesamt drei übereinanderliegenden Betten und damit weit oberhalb meines Sichtfeldes. So schwindelfrei bin ich nicht und freue mich, dass ich mich bei der Buchung für die unterste Etage entschieden habe. Auf meinem Bett liegt ein kleines Paket, darin sind weiße Pantoffeln, eine Zahnbürste, Seife.

Nachfrage-Boom seit dem Frühjahr

Die Bahnreise über Nacht erlebt derzeit einen regelrechten Aufschwung. Die Fahrt in die Schweiz ist nicht die einzige neue Zugverbindung mit Schlafwagen; immer mehr europäische Städte werden auf diese Weise miteinander vernetzt. Die Deutsche Bahn (DB) kündigte zuletzt an, dass ab Dezember zwei neue Nachtzug-Linien von Berlin nach Paris und Brüssel fahren werden.

Das war nicht immer so. „Der Nachtreiseverkehr war für die DB zuletzt ein stagnierendes Produkt“, berichtet ein Bahnsprecher. „Waren in den 90er Jahren noch circa fünf Prozent der Reisenden des Fernverkehrs Nachtzugreisende, so waren es zuletzt im Jahr 2016 nur noch rund ein Prozent.“ Die Bahn habe sich daraufhin gegen eine Investition in die überalterten Schlafwagen entschieden – und damit gegen das „Nischengeschäft“ Nachtverkehr.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) entschieden sich seinerzeit dafür. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen 2016 damit begonnen, sein Nachtzug-Geschäft auszubauen. „Die richtige Entscheidung“, findet ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder. Nachdem das Jahr 2022 noch schwach begonnen habe, gebe es seit diesem Frühjahr einen regelrechten Boom bei der Nachfrage. „Die Züge sind bis in den Herbst hinein praktisch ausgebucht.“ Derzeit bietet die österreichische Bahn insgesamt 20 Nachtzugverbindungen an, eine davon ist die Strecke Berlin – Leipzig – Zürich. Und es sollen noch mehr werden.

Klimafreundliches Reisen trifft den Zeitgeist

Um dreiviertel Zwölf an jenem Mittwoch verlässt der „Canopus“ – das ist eigentlich der Name des zweithellsten Sterns am Nachthimmel – pünktlich die Leipziger Bahnhofshalle. Kurz vor der Abfahrt habe ich noch eine weitere Zimmergenossin bekommen. Alle drei Etagen des Betten-Hochhauses sind nun besetzt. Über meine weiße Bettdecke hinweg kann ich beobachten, wie die Lichter draußen im Stakkato-Takt vorbeiziehen, bis es hinter dem Fenster schließlich dunkel bleibt. Bis zur Endstation ist noch eine ganze Nacht Zeit. Licht aus, Rollo nach unten. Zu hören ist nur noch das leise Rattern der Bahn, während sie gen Südwesten rollt.

Und so geht es schlafend in Richtung Zürich. „Für Fahrgäste liegt der größte Vorteil darin, die Nachtstunden als Reisezeit nutzen zu können“, erklärt der DB-Sprecher. Dass sowohl Nachfrage als auch Angebot zuletzt stark angestiegen sind, hat aber noch weitere Gründe. „In den letzten Jahren hat sich in vielen Ländern eine starke Bewegung für umweltfreundliches Reisen entwickelt“, sagt ÖBB-Sprecher Rieder. „Viele Reisende überlegen sich, ob man ins Flugzeug steigen muss, oder ob es mit der Bahn Alternativen gibt.“

Kaffee und kaltes Wasser gegen Müdigkeit am Morgen

In jener Februarnacht ist der Nachfrage-Boom noch nicht zu spüren. Von 33 Betten sollen laut Schaffner lediglich 12 belegt sein. Die meisten Fahrgäste steigen schon in Basel aus, auch meine beiden Zimmergenossinnen. Auf den maximal fünf Quadratmetern Fläche unserer gemeinsamen Kabine kann ich die Aufbruchshektik kaum ignorieren. Ich bin wach. Rollo hoch, draußen ist es noch dunkel. Aus Platzgründen bleibe ich im Bett liegen, während die junge Frau aus „Stock Zwei“ noch ihre Sachen packt. Die vergangene Nacht eignet sich gut für Small Talk. Sie habe okay geschlafen, erzählt mir die Tschechin auf Englisch, der Zug habe so viel geruckelt. Ging mir auch so, antworte ich.

Das gleichmäßige Schwanken des Zuges war zwar durchaus gemütlich. Mein Nachtschlaf wurde jedoch immer wieder von heftigeren Stößen und abrupten Bewegungen durchbrochen. Dafür entschädigen am Morgen Kaffee, Morgensonne und kaltes Wasser im Gesicht. Ein winziges Waschbecken verbirgt sich in meiner Kabine hinter zwei unauffälligen Schrankklappen.

CO2-Emissionen: Der Nachtzug im Vergleich

Aber wie ökologisch ist die Reise mit dem Nachtzug tatsächlich? Das lässt sich nachrechnen: Das Umweltbundesamt empfiehlt dafür den „Ecopassenger“ – einen Emissionsrechner, der online nutzbar ist. Die Nachtfahrt von Leipzig nach Zürich verbraucht diesem zufolge 30,2 Kilogramm CO2 (pro Person bei mittlerer Auslastung des Zuges).

Per Flug, inklusive An- und Abreise zum Flughafen Leipzig/Halle mit dem Pkw (fiktives Beispiel – eine Direktverbindung nach Zürich gibt es derzeit nicht), würde die Reise demnach 219,8 Kilogramm CO2 verbrauchen. Der „Ecopassenger“ rechnet auf Basis wissenschaftlich erhobener Daten und bezieht dabei auch den von Rieder angesprochenen Energiemix mit ein, der sich bei den europäischen Bahngesellschaften unterschiedlich zusammensetzt. Die Flugreise nach Zürich würde demnach etwa das Siebenfache an CO2-Emissionen verursachen im Vergleich zu der Reise auf Schienen.

Wer stattdessen in den Pkw (Mittelklasse Benziner) steigt, emittiert auf derselben Strecke mehr als das Vierfache im Vergleich zur Bahnfahrt (125,1 kg CO2). Sitzen vier Personen im Wagen, verteilt sich der CO2-Ausstoß entsprechend auf vier Köpfe. Dann liegt der Wert nur noch knapp über dem der Zugreise. Trotzdem: Der Zug ist, gemessen an Kohlendioxid, in allen genannten Szenarien die ökologischste Wahl.

„Ich fahr’ auch einfach gerne Eisenbahn“

„Nachtzüge sind einfach eine verdammt clevere Erfindung“, schwärmt ein Fahrgast, dem ich am Morgen auf einer Erkundungstour durch den „Canopus“ begegne. Er reise so bereits seit 20 Jahren, sowohl geschäftlich als auch privat. Man verliere eben keine Zeit. „Außerdem“, ergänzt der Schweizer (47) mit Blick aus dem Fenster – die Morgensonne färbt die vorbeiziehende Landschaft in warmen Tönen, „fahr’ ich auch einfach gerne Eisenbahn.“

Pünktlich kurz nach neun fahren wir im Züricher Hauptbahnhof ein. Neben dem Schweizer Nachtzug-Kenner und mir ist dann nur noch eine weitere Passagierin an Bord – Charlotte Ackmann , eine Leipzigerin, wie ich erfahre. Sie besuche Freunde in Zürich, erzählt die 32-Jährige gut gelaunt und dem Anschein nach putzmunter. Es sei auch ihre erste Fahrt mit dem Nachtzug, vom Ruckeln und Wackeln habe sie nichts mitbekommen.

Der Schaffner fragt, ob ich auch wieder mit dem Nachtzug zurückfahre. Ich denke an die Landschaft, die an mir vorbeizieht, während ich im Bett liege, an den Kaffee zum Sonnenaufgang, die ulkigen Pantoffeln, die ein Gefühl von „zu Hause“ bereiten – und ärgere mich kurz, dass ich tagsüber zurückreise. Fürs Erste liegt jedoch ein ganzer Tag noch vor mir – die Sonne strahlt und die Schweizer Berge rufen.

Das müssen Sie bei der Buchung des Nachtzugs nach Zürich beachten Der „Canopus“ fährt nach derzeitigem Fahrplan um 23.46 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof ab und soll die Endstation in Zürich um 9.05 Uhr erreichen. Der Zug setzt sich aus mehreren Teilen zusammen: dem „Euronight“ (EN 40458) aus Prag kommend, dem „Nightjet“ (NJ 408) aus Berlin und einem Intercity (IC 60408), der lediglich Sitzplätze bietet. Während der Buchung können Sie zwischen 3er-, Doppel- und Einzelzimmern wählen; außerdem gibt es sogenannte Deluxe-Abteile mit angeschlossenem Bad. Im Zuge des LVZ-Tests hat sich die Ticketbuchung über die Webseite der Deutschen Bahn (DB) als trickreich erwiesen. Den letzten Schritt der Kaufabwicklung verhinderte ein „technischer Fehler“. Eine weitere Passagierin bestätigte das Problem; der DB sind nach eigenen Angaben keine Schwierigkeiten bekannt. Eine Alternative hat im Selbsttest die Webseite der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) geboten. Dort funktionierte die Buchung ohne Probleme und das Ticket war sogar günstiger: Statt 119 Euro kostete die Fahrt auf der Schweizer Plattform nur umgerechnet etwa 90 Euro.

